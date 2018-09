Voilà comment l'immigration en provenance d’Europe a changé le Royaume-Uni

Atlantico : Dans quelle mesure le Royaume Uni est-il devenu plus « européen » entre 2004 et 2017, et quelles ont été les principales nationalités représentées ?

Michel Ruimy : L’Angleterre a toujours été une destination de choix pour les victimes des incessants conflits politiques du continent européen. Le flux le plus constant de réfugiés est toujours venu de France. De Louis XVIII à Charles de Gaulle, tous les souverains français des deux derniers siècles et les premiers présidents des cinq Républiques furent, à un moment de leur vie, exilés en Angleterre. Et, vers 1870, ce sont des milliers de Français ordinaires qui y sont arrivés, victimes de la répression brutale de la Commune.

Loin des imbroglios européens, les Britanniques se sentaient maîtres de leur destin, et cette confiance en eux était le fondement de leur hospitalité.

Plus même, alors que la liberté de circulation des personnes était déjà en place depuis les années 1990, les migrations de l’Union européenne (UE) ne suscitaient guère d’inquiétudes. Le Royaume-Uni a vu ainsi plus de personnes arriver que d’individus partir pour d’autres rives avec, pour conséquence, un accroissement de la population depuis deux décennies.

Les choses ont basculé avec l’adhésion, en 2004, des pays d’Europe centrale et orientale à l’Union européenne. Le Royaume-Uni, contrairement à l’Allemagne et à d’autres pays, a choisi de ne pas exercer de blocage sur ces travailleurs venant de pays pauvres qui accédaient au marché du travail britannique. Ainsi, entre 2004 et 2017, la part de la population originaire d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) est passée d’environ 1,5% à un peu plus de 5%.

Une des raisons pour laquelle les migrants choisissent l’Angleterre reste le tissu communautaire et la facilité à communiquer. En effet, dans la société britannique multiculturelle, le communautarisme a pris une place très importante. Il permet d’entretenir des liens de solidarité et des passerelles culturelles indispensables aux migrants. C’est pourquoi, beaucoup y viennent aussi pour retrouver une communauté et des réseaux déjà installés.

Par ailleurs, même s’il n’existe pas de carte nationale d’identité en Angleterre, pays de tradition libérale, attaché à la liberté d’aller et venir sans être contrôlé, les étrangers ont néanmoins besoin de papiers pour travailler (permis de résidence biométrique, carte de demandeur d’asile).

Dans ce contexte, les migrants souhaitent aller au Royaume-Uni car ils peuvent circuler sans trop de problèmes et y travailler facilement… notamment « au noir », activité qui pèse pour près de 10% du Produit intérieur brut britannique !

Les Polonais sont devenus, en quelques années, la première communauté d’immigrés au Royaume-Uni, passant de 80 000 en 2004 à près de 850 000 personnes aujourd’hui. Ils supplantent même les Indiens (près de 800 000 personnes) depuis 2015. De manière générale, si l’Inde a très longtemps formé la première communauté immigrée du Royaume-Uni, suivie d’autres anciens territoires appartenant à la Couronne britannique, comme le Pakistan, l’Irlande, le Bangladesh, l’Afrique du Sud ou le Nigeria, ces pays sont désormais rejoints par certains régions d’Europe de l’Est, notamment la Roumanie ou la Lituanie. A cet égard, les Roumains sur le sol britannique ont, pour la première fois, dépassé ces derniers mois le nombre de Bangladais.

Mais les choses changent aujourd’hui. Depuis le vote sur le Brexit, le Royaume-Uni devient moins attractif. Les travailleurs de l’Est de l’Europe gagnent désormais plus, chez eux, qu’auparavant. En 2004, la livre sterling valait de 7 Zlotys polonais alors que le cours est maintenant inférieur à 5 unités. Ainsi, pour les migrants potentiels d’Europe de l’Est, déménager en Grande-Bretagne semble de moins en moins attrayant.