Voici à quoi pourrait bien ressembler la contre-offensive de Fillon si l’on s’en fie à la guerre contre Copé

Atlantico : Ce n'est pas la première fois que François Fillon est dans la tourmente. Est-ce que la guerre qu'il avait livrée avec Jean-François Copé est comparable ? Qu'est-ce que nous dit ce précédent de la manière dont va réagir le candidat à la présidentielle ?

Denis Jeambar : Dans la compétition Copé/Fillon il s'agissait de contrôler les urnes, c'était des questions électorales qui se posaient, là c'est une affaire complètement différente. Les deux affaires ne sont pas comparables à mon sens. Là cette histoire le touche personnellement et c'est en ça que les deux affaires sont différentes. Toutefois, s'il faut trouver un point commun à ces affaires, c'est bien le comportement du candidat. François Fillon avait montré a la fois dans sa bataillé contre Copé et dans la campagne des primaires dont il n'était pas le favori il y a quelques semaines, qu'il peut faire preuve d'une force de caractère incroyable et qu'il n'a jamais lâché. Toutefois vu que la situation est nouvelle et l'engage directement, on ne peut évidemment pas être certain qu'il résistera ou pas.

C'est vrai que l'épreuve est toujours un moment qui permet de jauger un homme politique. On en a vu dans le passé qui ont eu à affronter des tempêtes aussi rudes. Je pense à François Mitterrand, à Jacques Chirac déjà pris dans la tourmente des affaires en 95 et qui n'a jamais cédé selon l'adage de Mitterrand "ne jamais céder, ne jamais reconnaitre, ne jamais céder." Ça a été aussi le cas de Nicolas Sarkozy qui n'a jamais rien cédé. On va voir si François Fillon peut en faire autant.

Quand Fillon est au pied du mur, comment est-ce qu'il réagit ?

François Fillon a toujours fait preuve d'une force de caractère à toute épreuve. Toutefois, la situation et le monde a bien changé en quelques années. D'abord car avec le développement d'internet, il y a une violence de la transparence qui n'existait pas. L'instantanéité de l'information et la simplification de l'information fait que l'accusation est immédiatement gravée. Immédiatement on est coupable. On a le sentiment que dans cette élection présidentielle, il y a un effet de déshabillage, de mise à nue d'un candidat qui peut aussi frapper tous les autres.

Ces évolutions vont être très dures à gérer pour François Fillon. Ensuite il y a une autre difficulté pour lui, il a souhaité s'en remettre à la justice. Mais le temps de la justice n'est pas le temps de l'opinion. On voit bien qu'aussi en raison du nouveau système médiatique et de ce système de communication nouveau, l'opinion galope tellement que l'on tourne les pages très vite. Donc la page Fillon pourrait être tournée par l'opinion. Ce phénomène lui a été favorable dans l'élection de la primaire, on voit aujourd'hui qu'elle le dessert, on verra la sanction des sondages dans les prochains jours.

Quelles sont les options qui s'offrent à François Fillon, comment pourrait-il faire front face à la tempête ?

Il y a plusieurs techniques en communication. Des gens vous expliquent que quand il y a un incendie ce n'est pas la peine d'aggraver la situation en jetant du petit bois sur le feu. Il a fait le choix de la justice. Ce choix il l'espère rapide, mais en même temps quand il a fait ses opérations de communication, il n'a fait que dénoncer les "opérations et crier à la calomnie". Mais comme il y a des faits présentés, tant qu'il ne répondra pas sur des faits il sera en difficulté. S'il apporte la preuve que sa femme a vraiment travaillé et que ses enfants aussi, même si cela n'effacera pas l'affaire, ça amortira le choc. En revanche, tant qu'il ne démontre pas devant l'opinion que les faits qu'on lui reproche ne sont pas avérés, le tribunal de l'opinion le jugera de plus en plus sévèrement. Sa prochaine action sera le révélateur de son tempérament. C'est un homme très réservé, très dissimulé, j'ai le sentiment que beaucoup de gens autour de lui découvrent tout ça et ne comprennent pas très bien comment il a pu se mettre dans une telle situation. C'est très difficile de savoir comment il va réagir. Je me demande comment il vit cette situation personnelle lui-même. A la sortie du Gouvernement Chirac il avait eu cette phrase " du Gouvernement Chirac il ne restera que mes réformes", il a été capable de tenir tête au chef de l'Etat, puis en tant que chef de gouvernement, il a montré beaucoup de sang froid notamment pendant la réforme des retraites. C'est un homme qui a déjà affronté des tempêtes politiques et sociales. Est-ce qu'il sera capable de résister à cette tempête personnelle, la question est posée.