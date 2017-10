Voici la liste des mégapoles les plus dangereuses du monde pour les femmes

Une étude qui tombe à pic. Alors que le scandale Harvey Weinstein a relancé le débat sur les violences faites aux femmes, la fondation Thomson Reuters a publié une étude sur le classement des villes les plus dangereuses pour la gent féminine.

Les experts ont étudié 19 des 31 mégapoles référencées par les Nations unies et se sont basés sur quatre critères : la part de violences sexuelles, la difficulté d’accès aux soins, les pratiques culturelles nuisibles (mariages d’enfants, d’adolescentes ou forcés ou l’infanticide des filles, etc.), et les opportunités économiques

Et surprise… Paris est relativement bien placée. La capitale française se place 2e pour l’accès aux soins proposés des femmes, 4e pour les opportunités économiques, et fait partie des mégalopoles recensant le moins de violences sexuelles. En revanche, la ville plutôt mal positionné au niveau des pratiques culturelles dangereuses. Au total, Paris n’est dépassée que par Tokyo et Londres en termes de non-dangerosité.

De l’autre côté, Le Caire serait la cité la plus dangereuse et "une ville où tout est difficile pour les femmes". La mégalopole égyptienne est suivie par Kinshasa (RD Congo) et Karachi (Pakistan).