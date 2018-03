Vladimir Poutine a donné aux Russes des raisons d’être mais doit maintenant leur donner les moyens de vivre

La Russie inquiète les occidentaux, intrigue les dirigeants politiques et intéressent les milieux d’affaires.

Les opinions publiques suspectent la Russie d’avoir des projets hégémoniques en Europe. Mais en réalité, si elles s’inquiètent autant de la Russie, c’est parce qu’elles ne savent pas comment le pays fonctionne précisément.

Les dirigeants politiques aussi sont méfiants à l’égard de ce pouvoir élu selon des procédures démocratiques, mais dont la pratique quotidienne dans l’exercice du pouvoir est assez éloignée de la culture occidentale.

Quant aux milieux d’affaires occidentaux, ils n’attendent qu’une chose, de pouvoir développer des courants d’affaires pour satisfaire un immense marché où les consommateurs ont soif de consommer et de s’équiper.

Vladimir Poutine est au Kremlin depuis 2000, 14 ans de présidence et 4 ans en tant que Premier ministre, il s’engage donc dans un mandat qui le fera égaler en longévité celui de Joseph Staline.

Vu de loin et de l’extérieur, on a l’impression que la gouvernance russe n’a pour seule activité que de maintenir ou de retrouver la grandeur de la Russie sur l’échiquier international. Et c’est vrai que l’information qui passe la frontière concerne principalement les actions internationales du Kremlin, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe via la Grande Bretagne et ses mésaventures dans l’espionnage local. Or, c’est compliqué, la planète est en train de se partager en deux. Les Etats-Unis d’un coté, la Chine de l’autre. Déjà que l‘Union européenne est coincée entre les deux blocs. Que dire de la Russie qui cherche encore où habiter ?

Ce prisme-là est très important parce qu’il a permis au peuple de Russie de retrouver sa fierté nationale et pour cette raison-là, essentiellement, il vient de réélire Poutine avec une majorité qu‘aucune démocratie européenne n’aurait imaginée et même souhaitée pour elle-même. La démocratie est passée, très bien, mais la majorité du gagnant est telle qu‘elle apparaitra à beaucoup d’observateurs comme suspecte.

Poutine est très aimé par la majorité des Russes, mais beaucoup moins par le reste du monde. Sauf que maintenant, le peuple russe va exprimer d’autres demandes, d’autres exigences auxquels poutine va avoir plus de mal a répondre.

Contrairement à ce que beaucoup d’analystes expliquent, la première préoccupation du peuple russe est de trouver les conditions pour que la situation quotidienne s’améliore et trace des perspectives qui offrent un avenir à la prochaine génération.

Aussi surprenant que ça puisse paraître de l‘extérieur, l’ambition première de Poutine est que le peuple de Russie soit content et satisfait de sa vie en Russie.

C’est très machiavélique comme démarche, mais chez Poutine comme dans n’importe quelle gouvernance politique, comme dit le vieil adage, un maitre mot : « n’oublie jamais qui t’a fait roi ».

Sans reprendre les chiffres, l’économie russe a plus que dérapé pendant la crise mondiale, mais disons qu‘elle a remonté la pente en 2016 et surtout 2017.