Visitez la fac de Tolbiac, son "atelier en non-mixité (sans mecs cis)", sa formation pour les manifs, rencontrez ses étudiants antisionistes mais pas du tout antisémites !

Décryptage

Dialogue La Russie et l’OTAN se parlent pour tenter d’éviter une nouvelle guerre froide, mais que se disent-elles ? L'OTAN et la Russie pourraient échanger prochainement au travers de la rencontre de deux généraux, l​e Général Curtis Scaparrotti et la tête des forces armées russes, le Général Valery Gherassimov.

Histoire millénaire Jean-Paul Gouvéritch : "La Méditerranée reste le champ clos des affrontements bien réels de nos civilisations" Dans son nouveau livre, Jean-Paul Gourévitch rappelle combien la Méditerranée a fasciné les conquérants et tous ceux qui rêvaient d'en faire un lac intérieur de paix et de prospérité. Mais aujourd'hui, elle pose des problèmes communs à tous les pays riverains : pollution, accès des populations à l’énergie à l’eau, à la santé et à l’éducation, mise en place d’autoroutes de la mer, migrations irrégulières...

Extrémistes Ces défenseurs des libertés devenus les artisans d’une idéologie autoritaire Dans un article publié par le supplément littéraire du Times, John Gray évoque le "problème de l'hyperlibéralisme", qui, sous couvert de libéralisme, tendrait à exclure toute forme de pensée alternative sur les campus.

Pas si sûr Démocratie : ces moult imperfections françaises qui viennent bousculer l’idée qu’il s'agirait du "système le plus bottom up de la Terre" comme le dit Emmanuel Macron "​Je crois dans l'autonomie et la souveraineté. La démocratie est le système le plus bottom up de la terre", a déclaré le président de la République. Mais la France est-elle si "bottom-up" que cela, entre la puissance des lobbys ou les différences de participation en fonction du niveau d'éducation ou de revenus ?

Bonnes feuilles Le style : le seul terrain sur lequel le beau gosse (botoxé ?) Ronaldo peut vraiment rivaliser avec le "terne" Messi ? Jamais dans l’histoire deux joueurs de ce niveau n’avaient évolué à la même époque, faisant exploser tous les records, rivalisant sans cesse pour faire valoir leur incroyable talent. Ce livre mesure leur impact respectif sur l’histoire du football et permet de comprendre qui de CR7 ou de Leo est le meilleur joueur du monde. Extrait de "Messi vs Ronaldo, qui est le meilleur ?" d'Alexandre Seban, aux éditions Solar (2/2).

Une tasse ça va, trois tasses, hello les dégâts La Californie ordonne que le café soit désormais vendu en mentionnant les risques de cancer qu’il occasionne : faut-il avoir peur de celui que vous buvez ? Boisson la plus quotidiennement consommée par les Français après l'eau, le café n'est pourtant pas sans risques consommé en trop grandes quantités. Il est donc plus que vivement conseillé de délaisser de temps en temps sa machine.

Bonnes feuilles Cet enjeu environnemental occulté par les menaces géopolitiques (bien réelles) en Méditerranée Depuis trois mille ans, la Méditerranée a fasciné les conquérants et tous ceux qui rêvent d'en faire un lac intérieur de paix et de prospérité. Ulysse, les Romains, Justinien, les chevaliers francs, Saladin, les Vénitiens, Soliman le Magnifique, Barberousse le pirate, Bonaparte et sa folle expédition d'Égypte, l'Europe colonisatrice, Hitler et son plan B, Nasser, tous ont rêvé de s'emparer de la Méditerranée et de la dominer. Aucun n'a pu définitivement la soumettre. Extrait de "La Méditerranée, Conquête, puissance, déclin" de Jean-Paul Gourévitch, aux éditions Desclée de Brouwer (2/2).

Agriculture Un appel lancé pour participer à la marche citoyenne pour dénoncer le suicide agricole Du 23 septembre au 14 octobre 2018, Patrick Maurin va entreprendre une marche citoyenne de 540 kilomètres pour briser le tabou autour du suicide agricole. Aujourd’hui, il a validé son itinéraire et il lance un appel pour être le plus accompagné possible à chaque étape.

Règne libéral Jean-Baptiste Noé : "Si aujourd'hui les libéraux français regardent vers la City ou vers New York, c’est qu’ils ont oublié leur histoire" Entre 1830 et 1848 régna le dernier roi de France, ou plutôt le dernier "Roi des Français" comme il convenait de l'appeler, Louis Philippe d'Orléans. Un règne marqué par l'application d'un courant de pensée alors en plein essor : le libéralisme.