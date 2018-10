Visite dans l’Aude et tournée du 11 novembre : Macron part à la reconquête des Français mais qui de lui, Hollande ou Sarkozy pourrait le mieux réussir à « renouer » ?

Atlantico : Une semaine sur le terrain pour entretenir la mémoire de la Nation en péril, est-ce aussi une façon de retisser le récit de l'Homme providentiel, au carrefour du passé et de l'avenir, lorsque les conditions d'une véritable crise ne sont pas présentes ?

Maxime Tandonnet : Oui, c'est vrai, on peut parler d'un retour aux fondamentaux de la présidence de la République. L'été fut dévastateur pour l'image présidentielle avec les photos de la fête de la musique et de Saint-Martin, l'affaire Benalla. Cette démarche vise à tenter de revenir à l'idée d'un chef de l'Etat incarnant la nation. Le président Macron, comme lui-même l'a déclaré, se veut personnage de roman. Au printemps dernier, il déclarait à la Nouvelle revue française: "Je suis l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque". "En politique, ajoutait-il, les Français aiment qu'il y ait une histoire, j'en suis la preuve vivante." A travers cette "itinérence mémorielle", il veut renouer avec le lien traditionnel entre les présidents de la République et le peuple.

Les déplacements de plusieurs jours dans les régions étaient une pratique courante des chefs de l'Etat de la IIIe République qui entendaient ainsi marquer leur lien direct avec les Français. Le président Macron et en chute libre dans les sondages d'opinion (29% de satisfaits selon IFOP-JDD). Il tente ainsi une opération de réconciliation avec le pays.

Mardi dernier, durant l'allocution présidentielle adressée directement aux Français, s'est fait sentir une vision de la société française, cette « Nation aux milles fils tendus », plus organiciste qu'à l'accoutumé. Pour un Emmanuel Macron, souverain qui voulait réinventer le contrat social, à quoi tient cette main tendue aux pouvoirs intermédiaires ?

Que signifie cette formule? Les "mille fils tendus" évoquent la complexité d'un pays, la multitude de ses réseaux et les tensions qui le traversent. Elle renvoie sans doute à la prise de conscience des dégâts sur l'opinion des mesures fiscales prises à l'encontre d'une catégorie: les retraités. La France d'aujourd'hui, signifie-t-elle, ne peut pas se réduire à un peuple monolithique et toutes les composantes de sa population doivent être prises en compte. Peut-être faut-il y voir une conception anglo-saxonne de la société. Nous ne sommes plus dans la logique d'un citoyen unique et interchangeable, en liaison direct avec l'Etat. Dans cette approche, le pays se compose de structures intermédiaires, de communautés, et de régions. Il se présente comme un puzzle et le rôle des dirigeants politiques est de s'y adapter. L'Etat ne parle pas qu'à des individus anonymes, mais à des collectivités, des religions, des groupes sociaux. On pourrait y voir une rupture avec la tradition jacobine française de la république indivisible, ou le choix de Montesquieu contre Rousseau. Pour le chef de l'Etat, cette conception des choses est aussi une manière de vouloir se relégitimiser: il se présente comme le trait d'union qui transcende cette fragmentation du pays. On en revient à la vision du sauveur providentiel: l'image présidentielle comme miroir inversé du puzzle ou du chaos français.