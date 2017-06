Visite sur les chantiers navals de Saint-Nazaire : le dialogue social à la Macron sera-t-il à la hauteur de la vitrine choisie par le président ?

Ce mercredi Emmanuel Macron s'est rendu sur les chantiers de Saint Nazaire, notamment sur fond de la question du dialogue social. En quoi Emmanuel Macron, par son expérience au ministère de l'économie, sa campagne, et ses premiers pas en tant que Président se démarque-t-il des méthodes précédentes, et en quoi est il plus conforme aux habitudes du pays concernant le dialogue sociale?

Philipppe Crevel : Nous sommes en campagne électorale. Le Président de la République endosse les habits de chef politique et entend occuper l’espace médiatique afin d’amoindrir les effets des affaires Ferrand / Sarnez. Son objectif, c’est aussi de montrer que l’exécutif agit, qu’il est en prise directe avec l’économie réelle. En la matière, rien de neuf sur le soleil. François Hollande comme Nicolas Sarkozy avaient fait de même en se rendant dans des entreprises pour célébrer tel ou tel succès ou pour tenter de sauver des emplois (souvent en vain).

Nous sommes dans une phase de haute communication. A ce titre, le Président s’est imposé à la dernière minute dans le programme d’inauguration du paquebot « Meraviglia », programme qui prévoit, par ailleurs, que le baptême interviendra, samedi soir, au Havre en présence d’Edouard Philippe. La visite présidentielle n’est pas innocente car elle intervient au moment même que l’Etat est en négociations avec le groupe italien Fincantieri sur la vente définitive du chantier naval STX en charge de la construction des paquebots à Saint Nazaire. L’Elysée entend prouver aux Italiens qu’e le pouvoir français reste très impliqué sur ce dossier. A la différence de son prédécesseur, il maintient une certaine distance avec ses interlocuteurs. Il descend sur le terrain mais demeure très prudent en matière de déclarations. Il promet avec parcimonie.

S’il ne renonce pas au dialogue par-dessus la tête de ses ministres, il ne les court-circuite pas totalement. Il les associe à sa démarche. En ne promettant rien de précis, il leur laisse pour le moment du moins la possibilité d’être des interlocuteurs crédibles. Mais il est trop tôt pour décortiquer la méthode Macron. Est-ce que le pouvoir viendra d’en haut ou acceptera-t-il le principe de subsidiarité ?

Eric Verhaeghe : Pour l'instant, on attend quand même de voir comment les choses se passeront dans leur ensemble. Mais on peut noter à ce stade plusieurs points positifs. Par exemple, Emmanuel Macron a rompu avec l'insupportable grande messe du dialogue social interprofessionnel que Hollande pratiquait une fois par an. Cette grande messe consistait à rassembler tout le monde chaque année au Conseil Economique et Social pour un séminaire de deux jours sur les grandes questions de notre temps. Macron a fait le choix de réunions bilatérales resserrées, avec un triple exercice: les premières ont lieu chez lui, les deuxièmes chez le Premier Ministre. Ces discussions en format restreint permettent mieux l'échange de vues. Toutefois, elles montrent un plus fort interventionnisme de l'Etat dans le dialogue social. C'est notre grande différence avec l'Allemagne où, constitutionnellement, le gouvernement ne peut intervenir dans les négociations entre partenaires sociaux. Là encore, Macron se distingue par une présence plus forte de l'Etat. La loi Larcher, qui a créé en son temps l'article 1 du Code du Travail, prévoit en effet que toute modification du Code doit faire l'objet d'une saisine des partenaires sociaux. Dans le cas de Macron, cette étape est savamment enjambée pour passer directement aux ordonnances. La légalité de la méthode est donc très contestable, au passage.

Que penser du symbole pris par Emmanuel Macron avec les chantiers navals de Saint Nazaire. En quoi le cas d'espèce de Saint Nazaire, d'une négociation au niveau de l'entreprise, de la vieille économie, est-il conforme au projet visé par loi Travail ?

Eric Verhaeghe : En 2014, STX avait été l'une des seules entreprises de France à se saisir du dispositif d'accord de compétitivité par lequel une entreprise peut temporairement dérogé négativement aux conventions collectives pour faire face à une difficulté économique temporaire. Ce système permet de suspendre pour un temps les "avantages acquis" en attendant un retour à meilleure fortune. C'est une forme de flexibilité qui permet de faciliter et de sécuriser une diminution temporaire des salaires ou des coûts de main-d'oeuvre pour éviter une procédure collective dans l'entreprise. Dans le cas de Saint-Nazaire, le dispositif a fonctionné à plein puisque, une fois la période difficile passée, l'entreprise coule désormais sous les commandes. Ce sont les vertus d'un système qui permet, par la négociation d'entreprise de traverser les crises avec le moins de casse possible.