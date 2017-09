Viser le podium mondial : tellement plus important que les JO !

La France, une certaine France en tous cas, aime les dorures. A force d’y vivre, à l’abri des lambris dorés de leurs cages pour privilégiés, nos élus aiment polir les surface qui leurs demandent à la fois peu d’imagination et leur rappellent notre splendeur passée. Toujours plus soucieux d’un retour du passé que de la construction du futur, qui demande compréhension, vision et réflexion, nos élites aiment, en pies politiques, ce qui brille et moins ce qui bâtit.

C’est ce qui explique que nous dépensions 7Mds sur les JO au lieu de les utiliser à nous offrir un avenir économique, que les JO ne nous apporteront jamais, sachant le peu de talent que nous avons, pour faire de ces évènements une machine à cash. Contrairement aux américains. Et même si nous y réussissions, ce petit gain provisoire, nous laissera nu face à l’avenir. Si la démocratie existait encore en France et que l’on m’avait, nous avait, demandé notre avis, nous aurions voté, majoritairement, pour ne pas dire à l’unanimité contre les JO.

J’aurais voté contre et je l’assume. En voilà les raisons, raisons collectées au gré de quelques coups de fils à divers entrepreneurs de nos amis et réseaux. Et pas des moindre.

Le monde devient digital. Un peu plus chaque jour. Ceux qui dominent nos smartphones dominent et domineront le monde plus que n’importe quelle autre entreprise sur terre auparavant. Pour une raison simple. Ils bâtissent des comportements et des services uniformes pour tous les hommes sur cette planète, et tous ces hommes, telle une armée de bons petits soldats, s’exécutent.

Deux continents se disputent cette domination absolue. La Chine et les USA. Et bien que je ne connaisse personne qui rêve de devenir Chinois, ils gagnent du terrain chaque jour, à vitesse débridée et visage masqué. Au même moment, la vénération absolue, malgré quelques nuances, pour les USA, progresse à travers des services qui ont conquis le monde. Ces 2 pays/continents, règnent sans partage sur le reste du monde. Ils investissent massivement sur ce qui constitue et constituera votre quotidien, celui que votre réflexe irrésistible, et envie irrépressible et permanente de glisser votre index sur votre smartphone leur permet de bâtir, à leur profit, et à notre détriment. Chaque jour. Nous leur donnons tout. Sans réflexion, sans retenue, sans égard pour leur domination dont nous sommes seuls responsables. Notre vie privée, la logistique de nos commandes sur internet, nos recherches sur le web. Les fameux GAFAM deviennent vos maîtres et vous asservissent, sans aucun égard pour le déclin que nous dessinons via le chemin de nos index sur leurs smartphones.

Logiquement, nous pourrions imaginer nos politiques, dévastés, apeurés, prêt à tout pour redonner à la France, à l’Europe, sa fierté, son lustre, bref, son avenir. Nous pourrions les imaginer, en train de courir chaque couloir de Bercy ou de Bruxelles, à la recherche de la moindre étincelle budgétaire qui permettrait de rallumer la flamme de la croissance. Une croissance made in Europe, qui permettrait à ce continent en recherche de rebond et de croissance, d’identité face à la montée des communautarismes et des nationalistes, de pouvoir se hisser sur la pointe des pieds du monde digital mondial, et mettre l’argent là où il est utile. On pourrait imaginer un plan intelligence artificielle, digital, big data, développement durable. On pourrait imaginer, leur obsession de détecter les compétences, métiers et emplois qui vont disparaître dans 10 années à venir et la façon de s’y adapter. Par une cartographie des compétences et un plan de formation urgent et massif à l’échelle Européenne. On pourrait…mais non !