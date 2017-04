Vis ma vie de prince blindé à l'or noir : quand le Prince héritier de Dubaï se lâche en photo sur Instagram

Décryptage

Bonnes feuilles Comment reconnaître un "surdoué" d'un "haut-potentiel" ? Ce n’est pas parce que votre enfant ou vous-même êtes brillants ou talentueux que vous êtes surdoués. Et ce n’est pas parce que vous êtes surdoués que vous êtes malheureux. Extrait de l'ouvrage "Le livre des vrais surdoués" de Béatrice Millêtre, publié aux Éditions Payot. (2/2)

Bonnes feuilles Où sont les Danois qui se plaignent ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin Pourquoi les Danois sont-ils les plus heureux au monde, et comment font-ils, année après année, pour que leurs enfants soient également heureux, confiants, dynamiques ? Ce guide pratique et optimiste révèle les habitudes des familles les plus heureuses sur terre. À l’aide d’exemples limpides, il présente les six principes fondateurs de la parentalité danoise. Extrait de "Comment élever les enfants les plus heureux du monde" de Jessica-Joelle Alexander et Iben Dissing Sandahl, publié aux Editions JC Lattès. (2/2)

Bonnes feuilles Hygiène, manque de personnel, grèves à répétition... L'état déplorables des écoles marseillaises Parce que de nombreux Français estiment qu’on les ignore, qu’on les méprise ou qu’ils n’ont plus le droit à la parole, les journalistes Jean-Marie Godard et Antoine Dreyfus ont décidé d’aller à leur rencontre. Extrait du livre "La France qui gronde" publié aux éditions Flammarion (2/2)

Bonnes feuilles Comment les "voyous" finissent par gagner et par “privatiser” certaines banlieues Les musulmans français sont-ils en pleine régression par rapport à la promesse d’un « islam français » bien intégré qui s’annonçait dans les années 70 ? N’avons-nous plus que des « quartiers perdus de la République » ? Extrait de l'ouvrage "Et tout ça devrait faire d'excellents Français" de Naïma M'Faddel et Olivier Roy, publié aux Editions du Seuil (2/2)

KGB 2.0 Censure sur internet : la Russie tente d'imiter le "modèle" chinois mais y parviendra-t-elle ? La Grande Muraille de Chine existe aussi sur le Web : c'est l'outil et le mécanisme de défense du net chinois développé depuis quelques années qui l'isole du reste du monde. De quoi donner à Poutine des envies d'importation, lui qui sent que la bataille du XXIe siècle ne peut se remporter qu'avec un web contrôlé et pacifié...

Fille ainée Pâques : ce que la France perd en perdant sa culture religieuse Nombreux sont les Français qui ne font pas la différence entre Pâques et la journée internationale du chocolat (événement très sympathique au demeurant). Certains se réjouissent de ce "progrès" de la laïcité en France. Mais on peut aussi s'interroger sur les conséquences d'une telle crise d'ignorance crasse en matière religieuse dans la population française.

Argumentum ad ignorantiam Dimanche de Pâques : comment les Européens en sont arrivés à ne plus avoir qu'une vague idée de la plus grande fête du calendrier catholique Un sondage britannique a montré qu'un Anglais sur dix pensait que Pâques était la fête de la naissance de Jésus. Gardons-nous cependant de nous moquer de nos voisins... Quelqu'un a un jour parlé de "paille" et de "poutre". Si vous ne savez pas de quoi ou qui il s'agit, vous êtes très certainement concerné !

Anti-libéral Cet énorme coût politique que les candidats "raisonnables" ont généré en laissant largement le terrain de la critique des excès du capitalisme financiarisé aux candidats des révoltes radicales Souvent accusés de tous les maux, le capitalisme financier et la financiarisation de l'économie française ont transformé notre société en quelques dizaines d'années. Mais ils sont aujourd'hui rejetés par une partie de la population. De plus en plus de Français sont séduits par les offres anti-libérales de certains politiques.