Virginie Calmels : « L’égalitarisme à la française a creusé les inégalités »

Atlantico : Lors de votre passage remarqué chez Laurent Ruquier à propos de la sortie de votre livre J'assume (éditions de l'Observatoire), Christine Angot s'en est prise à vos origines sociales et à l'homogénéité sociale supposée de vos fréquentations, vous lui avez répondu que vous étiez fière d'être un produit de la méritocratie. C'est également un élément que vous mettez en avant dès le début de votre autobiographie. En quoi votre parcours ou votre regard auraient-ils été différents si vous étiez née avec une cuillère d'argent dans la bouche ou que vous aviez suivi un parcours plus classique comme bon nombre de responsables politiques passés par l'ENA ?

Etes-vous d'ailleurs si différente ?

Virginie Calmels : Dans le premier chapitre, je le rappelle, je suis fille de pied noir et mon père m'a souvent répété : "un jour, je me suis couché riche et je me suis réveillé pauvre". Comme beaucoup de pied-noir, il a perdu l'essentiel de ses biens, des terres viticoles et des plantations d’agrumes, lors de l'indépendance. Ma mère elle, pupille de la nation, a perdu ses parents pendant la guerre. Elle a des racines fortement liées à la terre, car elle avait également une famille qui avait des terres et des fermes dans le Lot. L'un comme l'autre ont connu une forme de déclassement avec un changement de situation brutale. Moi, je suis née à Bordeaux, à Talence pour être exacte, après l'indépendance presque dix ans plus tard. Mais j'ai bien sûr hérité de ce terreau familial.

Mes parents m'ont appris à beaucoup travailler pour gagner mon indépendance. Je fais partie de ces femmes qui pensaient qu'il ne fallait compter sur personne d'autre qu'elles-mêmes pour leur vie future. Je suis très attachée à la liberté.

Dans le livre, je reprends cette maxime que j'aime beaucoup de Thomas Jefferson : "plus je travaille plus la chance me sourit". Certes, la chance m'a souri, j'ai eu des responsabilités très jeune. J'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel extrêmement riche dans un délai assez court. Directrice financière chez Numéricâble à 27 ans, directrice générale déléguée du groupe Canal+ à 31 ans, PDG d'Endemol France à 36 ans, puis DG d'Endemol monde à 41 ans, présidente du conseil de surveillance d'Eurodisney à 42 ans… Bref, comme je le rappelais à Christine Angot, j'ai eu de la chance mais j’ai aussibeaucoup travaillé.

C'est un parcours que j'appelle méritocratique. C’est-à-dire que je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je n'ai effectivement pas fait l'ENA, et même si je suis diplômée de deux grandes écoles je n’ai pas un profil technocratique carj'ai passé vingt ans dans l'entreprise privée. J’y ai développé la volonté de promouvoir l’égalité des chances, l’ascenseur social, et je suis très attachée aux valeurs du travail et du mérite.

L'ENA, stop ou encore ? Entre ce que la France gagne à avoir des élites administratives et politiques très bien formées et ce qu'elle perd à ce que les mêmes soient ultra-formatés, de quel côté penche la balance ?

Je ne remettrai pas en cause la nécessité d'avoir une école d'administration pour former des élites dans nos administrations. En revanche, l’ENA est devenue l’une des principales sources des profils politiques, ce qui est une sorte de dévoiement du système. Du coup le personnel politiquen'est pas tout à fait représentatif, et c'est un euphémisme de le dire, de ce que sont les différentes catégories socio-professionnelles de notre société.

La question n’est pas tant de savoir s’il faudrait ou non supprimer l'ENA mais plutôt de se demander comment faire pour que la classe politique ne soit pas composéeprincipalement d’énarques.

Tout étant toujours relatif, vous n'étiez pas non plus née dans la misère, loin de là, et avez bénéficié d'un solide capital culturel de départ grâce à vos parents. Quel regard portez-vous là-dessus aujourd'hui : la droite sait-elle s'adresser aux catégories populaires ? Et au-delà d'une certaine inclination à flatter les instincts populistes -dans les procès faits au manque de racines supposé d'Emmanuel Macron par exemple- a-t-elle un logiciel de compréhension du monde permettant de proposer de véritables espoirs aux Français les plus déshérités ou aux perdants de la mondialisation ?

Je ne suis pas née dans la misère, mais je ne suis pas née dans l'opulence non plus. Il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un bagage culturel conséquent. Je viens d'une famille où l'on lisait beaucoup, ou il y avait beaucoup d'échanges et au sein de laquelle une conscience politique m'est apparue très jeune. Je dis toujours que mon émission préférée était "L'heure de vérité" lorsque j'avais dix ans. Tout cela forge un caractère, une réflexion. Mes parents m'ont avant tout transmis des valeurs. Et ce sont ces valeurs, celles de la droite, que je souhaiteporter politiquement. Celles du mérite, du travail, de l'effort, dela liberté individuelle, de la responsabilité, de l'autonomie et de la difficulté aussi, car tout ne tombe pas tout cuit dans le bec. J'ai grandi en province,avant de commencer à travailler à Paris. Cela m’a permis d'être connectée aux problématiques d'un territoire rural ou d'une petite commune.

Je trouve que nous sommes dans un pays qui rogne de plus en plus sur la liberté et la responsabilité au nom d'un "Etat nounou" qui ferait soit disant le bien de tous, mais qui a laissé prospérer 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. C'est bien là l'échec d'un modèle qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, et qui a sombré, par idéologie socialiste, dans l’égalitarisme. Et selon moi, l'égalitarisme, en nivelant par le bas, a paradoxalement creusé les inégalités alors que l'égalité des chances permet à des personnes issues de toutes les origines de pouvoir revendiquer des études, un travail, un logement, et une évolution à la fois personnelle et professionnelle.

Vous incarnez la ligne libérale au sein d'un parti qui semble croire de moins en moins au libéralisme. Qu'avez-vous à dire aux Français, plus ou moins défavorisés qui ont l'impression que le néo-libéralisme et la financiarisation croissante du capitalisme sont largement responsables de ce qu'ils perçoivent comme une aggravation des inégalités ? Comment par ailleurs défendre la mondialisation et la libération des énergies auprès de ceux qui considèrent qu'elles les laissent sans protection face à des multinationales ayant perdu le respect de l'homme ?

Je suis une fervente adepte du libéralisme économique, mais je suis simultanément adepte d'un régalien fort, d’un renforcement des moyens de police, justice, sécurité, défense, lutte contre l’immigration illégale, …L'un va avec l'autre. Ce n'est pas du libéralisme débridé. Ce que j'aimerais montrer aux Français, c'est que ma vision du libéralisme n'est pas la défense du capitalisme, mais la lutte contre l’étatisme, et la promotion de la responsabilité des individus et de leur liberté d'action. Nous souffrons de trop d'Etat, nous légiférons trop et mal, et beaucoup de nos lois ne sont même pas appliquées.

Dans la sphère économique, je reste convaincue que ce dont nous avons besoin, c'est d’abord et avant tout de baisser les charges qui pèsent sur les entreprises (sociales et patronales) et l’IS, et de baisser également les impôts qui pèsent sur l'ensemble des Français afin de leur redonner de l'air et de la capacité à investir, à dépenser ou à vivre tout simplement. Pour cela, il n'y a qu’un seul moyen :,baisser la dépense publique. C'est ce pourquoi je me bats. Je viens de l'entreprise et je pense possible de gérer l’argent public autrement. Dans mon périmètre de responsabilité à Bordeaux j’ai baissé la dépense publique de 30% tout en augmentant la création nette d’emplois, en multipliant par 9 les emplois nets créés en 3 ans. Nous avons là un vrai levier d'action mais il faut du courage politique pour redéfinir le périmètre de l'Etat, ses missions prioritaires, son rôle et enfin manager la fonction publique. Il n'y a pas de raison pour que la France compte 80 fonctionnaires pour 1000 habitants quand la moyenne de l'UE est de 60. Il n'y a pas de raisons que nous ayons 55% de notre PIB consacré à la dépense publique quand ce taux est de 47% en Allemagne.

Je trouve qu'Emmanuel Macron reste, de ce point de vu là, dans la lignée de son prédécesseur François Hollande en ne baissant pas d’un iota la dépense publique et en augmentant encore les impôts (de +4,5 milliards en 2018).

Le cliché veut que la droite soit souvent considérée comme le camp défendant les riches et les puissants. C'est sociologiquement de moins en moins vrai, les grandes villes qui vont bien sont plutôt ancrées à gauche et on peut remarquer que le macronisme est autant une sociologie, l'alliance de catégories d'électeurs ayant un intérêt commun qu'une offre politique ou idéologique. Pour vous et après être allée à leur rencontre, qui sont vraiment les électeurs de droite aujourd'hui, ceux qui n'ont cédé ni aux sirènes du macronisme ni à la tentation du FN ?

Ce sont ceux quiadhèrent aux valeurs de la droite. La méritocratie, le goût de l'effort, du travail. Mais aussi la défense de la famille, de la transmission, de la propriété, du respect des différentes générations…Emmanuel Macronsemble s'adresser essentiellement aux gens qui vont bien, qui sont actifs, vivant dans les cœurs de villes, n'ayant pas forcément d'enfants ou ne se préoccupant pas forcément du devenir des anciennes générations. On perçoit une forme de déconnexion de sa part sur certaines problématiques.

Je pense que notre électorat est à la fois composé d’indépendants, d’agriculteurs, de commerçants, artisans, des gens actifs, des entrepreneurs, mais aussi plus généralement de ceux qui sont attachés à ces valeurs que je viens de décrire et en lutte contre le communautarisme ou l’immigration illégale. Ils sont issus des territoires ruraux mais également de quartiers populaires en milieu urbain. Quand nous dénonçons la baisse du pouvoir d'achat, nous nous adressons à tout le monde. Idem lorsque nous dénonçons entre autre la hausse de la CSG pour les retraités.

L'un des derniers chapitres du livre s'intitule Droite dans mes escarpins mais vous restez finalement largement à l'écart des débats ou des revendications sur les droits des femmes. En tant que femme, que vous inspire la période actuelle et en quoi le fait d'être une femme change-t-il ou pas votre manière de voir le monde ?

Je suis partagée. Bien évidemment, j'adhère pleinement à la volonté de lutter pour l'égalité salariale, de promouvoir les femmes à des postes à responsabilité, et je l’ai fait moi-même à la tête des entreprises que je dirigeais. Mais aussi de lutter contre les violences faites aux femmes, ou de libérer la parole des femmes. Mais je n'aime ni la caricature ni l’excès. Je pense que les femmes ont prouvé leurs compétences et leurs capacités à réussir. Je pense aussi que certains combats féministes qui s’apparentent à du sexisme envers les hommes nuisent à la cause des femmes. Et je ne souhaite pas que l’on tombe dans le puritanisme en confondant les sujets graves et de fond comme les violences faites aux femmes avec la drague lourde ou le « regard insistant » qui pourrait donner lieu à une amende de 90 € selon le rapport Schiappa.