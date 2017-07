"V.I.P." : un roman à clés? Peut-être pas, mais on se laisse entraîner

LIVRE

V.I.P.

de Laurent Chalumeau

Ed. Grasset.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Anaïs Carvais, meilleure espoir féminin à Cannes, est assassinée dans un contexte inimaginable. Les personnages entourant la starlette en ce moment tragique, et qui sont sur place de façon fortuite, vont donner à l’événement une dimension ahurissante. Un témoin, photographe de stars, informé par une amie jalouse, va se trouver de façon involontaire être l’observateur de cette scène horrible, et va l’immortaliser par habitude professionnelle, en déclenchant l’obturateur de ses appareils photographiques.

Il s’en suit une enquête, compliquée et hasardeuse, mais qui fera son chemin.

Les acteurs de celle-ci, la police et ses services d’investigation, et la justice, dans sa capacité à exploiter toutes pistes éventuelles, sont déterminés. Mais la scène du crime et ses participants, vont mettre sur leur garde bon nombre d’experts, policiers et juges, au risque de freiner toute intention de découvrir, voire de révéler, la réalité de « l’affaire » : son mobile, son déroulement, ses protagonistes.

POINTS FORTS

- La mise en scène d’un fait divers que l’on n’imagine « pas possible » eu égard aux conséquences extraordinairement sombres qu’il entrainerait.

- La narration de l’enquête dans les arcanes des différents services d’investigation de la police est palpitante, tant elle marie bien l’aspect systématique de ses méthodes scientifiques et le caractère humain des relations, au quotidien, de ses opérateurs.

- L’intrusion de « réserves » politiques, dès que sont comprises les conséquences résultant des révélations potentielles de l’enquête. Une présence lancinante qui va s’ajouter et influencer le travail des enquêteurs jusqu’à la révélation pure et dure des faits.

- Enfin l’inévitable présence intrusive de cette « l’épée de Damoclès » que représentent les sites d’investigation et les réseaux sociaux.

POINTS FAIBLES

- Un style, certes « moderne », mais qui perturbe un peu la lecture, par ses raccourcis, ses sigles et son vocabulaire.

- Si l’enquête est bien bâtie on reste, au détour de chapitres, parfois sur sa faim.

EN DEUX MOTS

Une fait divers qui, par le contexte dans lequel il se produit et par les protagonistes qu’il réunit, pourrait devenir une « bombe atomique » !

UN EXTRAIT

« … depuis le Watergate, « it’s not the crime, it’s the cover up! » Ce n’est pas le délit initial qui cause leur perte. C’est leurs efforts pour le cacher…, en l’occurrence, elle(l’enquêtrice de la police) ne sait pas, - pas encore - ce qu’on veut recouvrir jusqu’à l’étouffer, mais il est clair qu’on essaye ! »