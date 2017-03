Violences en Seine-Saint-Denis : en parler ou ne pas en parler, quel est le pire pour la campagne ?

Fin de la récréation du matin, mardi 7 mars, au lycée Suger à Saint-Denis (93), soudain un tir de mortier, des jets de fumigènes, de pierres, suivis de trois départs de feu dans les couloirs de l’établissement. Un assaut est lancé par des dizaines de jeunes qui veulent en découdre avec l’établissement… C’est en entendant des cris qu’un enseignant comprend ce qui se passe et fait évacuer les élèves, pendant que l’un de ses collègues manque d’être brûler vif à cause d’un retour de flamme. Des vitres brisées, la salle des profs visée, des affrontements avec la police qui ont lieu devant l’établissement pour compléter le tout… Lundi, déjà, des élèves avaient tenté de bloquer le lycée, lançant des parpaings et des cocktails Molotov dans l’établissement.

Un climat de guerre civile…

Les enseignants constatent que depuis beaucoup d’élèves ne sont pas revenus : "Ils sont choqués et ont peur. Nous sommes obligés de reconnaître que nous ne sommes pas en mesure d’assurer pleinement leur sécurité.", explique un enseignant. "Nous étions sur nos gardes mardi, car nous savions qu’ils avaient l’intention de recommencer." rajoute-il. Comment dans ces conditions a-t-il été possible qu’une poignée de jeunes se livrent à de telles violences et ce, en rencontrant une résistance policière minimale ? Sans doute a-t-on préféré encore le laxisme dans un contexte où l’affaire Théo sert de justification à ne plus rien assurer dans certains quartiers en matière de sécurité publique. Mais cette justification ne tient pas, le problème est bien plus profond. En septembre 2016, des violences secouaient déjà l’établissement. D’ailleurs, d’autres établissements de la ville ont également été la cible de ces violences.

Certaines voix n’hésitent pas dans ce contexte à justifier l’injustifiable, évidemment relayées par ces grands médias où on aime à jouer, comme à chaque fois, l’air de la victimisation à outrance. Un enseignant du lycée ose expliquer ainsi que l’affaire Théo serait uniquement la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase, et que la raison profonde de leur colère, ces violences, ne serait qu’ "une réaction aux discriminations quotidiennes que subissent ces jeunes issus des quartiers populaires. Le racisme, les taux de réussite plus faible aux examens, le chômage plus élevé qu’ailleurs…"

Tout viendrait ainsi de discriminations, du racisme que subiraient ces élèves, laissant entendre, parce qu’ils seraient essentiellement issus de l’immigration et pauvres. Mais comment passer sous silence que l’école leur est ouverte comme à tous les autres, qu’ils vivent dans des logements sociaux où on fait la place à leur famille, avec des aides sociales massives dont ils bénéficient comme tout un chacun, selon un principe d’égalité et une solidarité nationale qui leur donne des droits et des libertés qu’ils n’auraient jamais pu imaginer avoir ailleurs. Mais aussi, que seule une partie des jeunes de ces quartiers tombent dans ce travers, et qu’il faut donc éviter là aussi tout amalgame à travers certaines explications faciles, que l’on ne saurait ainsi tout justifier en généralisant des comportements qui n’appartiennent qu’à ceux qui les choisissent et que subissent les autres. Aucune autre question n’est évoquée sur les difficultés rencontrées dans leur réussite, qui pourrait pourtant peut-être avoir pour cause un problème d’intégration qui n’est pas que de la responsabilité du pays où ils vivent, mais parfois du refus de cette intégration, trop souvent lié à un rejet des mœurs libérales dites occidentales, l’égalité homme-femme par exemple, une victimisation qui justifie tout, doublée du repli identitaire. Il existe, sur plusieurs générations parfois dans des familles d’origine immigrée, un écart de départ compréhensible avec la société française, que certains refusent de combler en refusant de s’adapter aux règles et normes communes, ce qui constitue inévitablement un handicap pour réussir lorsque qu’encore, on ne parle pas uniquement à la maison la langue du pays d’origine et que l’on ne met pas en avant une religion portée au-dessus de la règle commune. Ceci, en accusant encore au passage la laïcité d’être "le problème", elle qui protège les convictions et croyance de tous, à mettre au-dessus d’elles les grands principes communs des Droits de l’Homme et de la citoyenneté…