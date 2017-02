Violences de Bobigny : la France des colères concurrentes est-elle en train de devenir plus nombreuse que celle qui croit encore au vivre-ensemble ?

Les émeutes et les violences à Aulnay-Sous-Bois et Bobigny en réaction aux violences policières et au viol présumé du jeune Théo sont-elles révélatrices d'un essoufflement de la théorie du "vivre-ensemble" ? Aujourd'hui, outre les émeutiers et une partie des policiers, est-il possible d'estimer la proportion de ceux qui ne croient plus en cette théorie ? Qui sont-ils et à quel niveau de fracture en est-on arrivé?

Laurent Chalard : Le "vivre-ensemble", qui repose, en théorie, sur la reconnaissance du caractère multiculturel d’un pays et de la nécessité d’une bonne entente entre les communautés pour désamorcer les conflits, n’a jamais réellement fonctionné en France, pour la simple raison que l’Etat a toujours nié l’existence de communautés différentes. En conséquence, il n’apparaît guère surprenant que des conflits émergent dans un contexte d’une République Une et Indivisible pour qui le "vivre-ensemble" signifie tout simplement le respect des lois de la République, qui passe par la négation des différences et l’assimilation des populations immigrés.

Or, la réalité du terrain fait que la France est de facto une société multiculturelle, source de séparatisme, à laquelle il n’est plus possible de tenir un discours homogénéisant de type "vivre-ensemble".

Il est, bien évidemment, impossible d’estimer une proportion de ceux qui ne croient plus au "vivre-ensemble", en l’absence d’une enquête statistique détaillée, et encore, sous réserve, que l’expression "vivre-ensemble" soit clairement définie, ce qui est loin d’être le cas. Cependant, de plus en plus d’acteurs de terrain se rendent compte que le modèle assimilationniste conduisant à la cohabitation dans les mêmes lieux de populations d’origine différente ne fonctionne plus, sauf, cas particulier et non reproductible ailleurs, comme les quartiers mixtes de certaines villes-centres, où cohabitent "bobos" et immigrés pauvres.

Le niveau de fracture est varié selon les territoires. Il ne faut pas s’imaginer que la situation est partout conflictuelle, du fait de spécificités locales, liées, entre autres, à la démographie des populations immigrés. Par exemple, la situation apparaît moins tendue dans l’ouest de la France car les populations d’origine extra-européenne, en particulier de culture arabo-musulmane, sont moins présentes qu’ailleurs. A contrario, dans certains territoires, comme la Côte d’Azur ou certaines villes moyennes du nord-est de la France, le point de non-retour est définitivement atteint, les communautés se tournant le dos.

Christophe Bouillaud : Il me semble que cette doctrine politique du vivre-ensemble est elle-même une réaction à de nombreux cas d'émeutes urbaines qui ont eu lieu en France depuis au moins les années 80. Cette histoire des émeutes est assez longue et Aulnay et Bobigny ne sont que l'énième épisode de cette série. Le vivre-ensemble est une doctrine pour répondre à ces émeutes à travers par exemple la politique de la ville ou la politique anti-discriminatoire. Ces politiques de fait n'ont pas été une grande réussite puisque de manière récurrente on voit se produire de nouveau des émeutes urbaines. Cette théorie du vivre-ensemble a toujours été une politique essentiellement destinée aux élites administratives, c'est-à-dire que la rhétorique du vivre-ensemble est interne au champ administratif. Ou éventuellement aux gens qui dépendent de ce champ, à savoir les associations dépendantes des subventions.