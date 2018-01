La ville de Rochefort-sur-Mer a besoin de vous pour sauver l’incroyable maison de Pierre Loti

Atlantico : Afin de sauver la maison de Pierre Loti, vous avez décidé de lancer un appel aux dons. Pourquoi était-il nécessaire d’en passer par ce type de démarche ?

Hervé Blanché : La maison de Pierre Loti a été cédée à la ville de Rochefort en 1969 par son fils Samuel Loti. Elle est ouverte à la visite depuis 1973. Après autant de visites pendant des dizaines d’années, beaucoup de signes de dégradation sont apparus. Des études de conservation ont conduit à fermer la maison en octobre 2012. Cela fait cinq ans que la maison est fermée. Pierre Loti, élu à l’académie française en 1891 à la place de Zola, a recréé dans sa maison les décors de tous ses voyages. C’est une maison extraordinaire qui reflète une personnalité atypique.

Les visites guidées qui y étaient organisées étaient des moments extraordinaires de voyages et d’aventure.

Nous avons lancé une étude pour connaître le futur des travaux de restauration. Le coût des restaurations a été évalué entre 11 et 13 millions d’euros pour restaurer entièrement la maison. La ville n’a pas les moyens de porter une telle somme. Nous avons un budget de 6,5 millions d’investissements par an en comptabilisant les actions d’entretien du patrimoine et les activités de la collectivité. On ne peut pas s’offrir une telle aventure. Depuis la fermeture de la maison, nous ne sommes pas restés à ne rien faire. Les services de la ville ont enlevé de la maison toutes les collections. Des travaux de restauration sont en cours notamment sur le mobilier et les grandes tapisseries. L’appel aux donc que nous faisons aujourd’hui via la fondation du patrimoine vise à la restauration des armes et du mobilier métallique de Pierre Loti. Il y a un fond de mécénat auprès de la fondation du patrimoine. Nous avons besoin de 50 000 euros pour la restauration de ces armes et nous avons à ce jour à peu près 19 000 euros de versé. Les dons faits sont en plus intéressants sur le plan fiscal puisque, grâce à la fondation, vous pouvez avoir une défiscalisation intéressante. Nous invitons donc tous les gens à donner, même des petites sommes car c’est avec les petites rivières que l’on fait des grands fleuves.

Comment pensez-vous inciter les gens à donner ?

Si les gens ont eu la chance de visiter la maison de Pierre Loti, ils connaissent le caractère exceptionnel du lieu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut savoir qu’avant sa fermeture nous avons procédé à une modélisation en 3D des pièces de la maison. Cela permet de maintenir la visite guidée de la maison avec un résultat technique extraordinaire.

Nous essayons d’inciter les gens à contribuer à la survie d’un patrimoine. D’un patrimoine qui n’est pas que rochefortais mais bien national car le bâtiment a été classé monument historique et labellisé « maison des illustres ». C’est un endroit atypique, extraordinaire qui reflète les nombreux voyages et les nombreuses vies de l’écrivain. Il y a même une mosquée à l’intérieur de la maison. Le plafond de la mosquée d’ailleurs nous pose problème car elle a été achetée en 1894 par l’écrivain à Damas en Syrie. Avec les événements dans ce pays, avoir cette pièce unique dans cette maison est une chance incroyable et une chance qu’il faut préserver.