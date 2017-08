Les villages pour personnes âgées atteintent d'alzheimer, le meilleur endroit sur terre ?

Atlantico : Des villages d'un nouveau genre ont vu le jour depuis 2009 en Amérique du Nord. Destinés aux personnes âgées souffrant de déficience mentale ou d'Alzheimer, ils reconstituent des villages des années 1950 avec leurs commerces typiques. En quoi consiste cette initiative ? Comment peut-elle être perçue pour les personnes concernées ? Quels sont les effets recherchés auprès des personnes concernées ?

Christophe de Jaeger : Il s’agit là d’une logique très différente de celle qui consiste simplement à réunir dans un même lieu (village, ensemble immobilier, etc…) des personnes âgées souffrant de handicap pour leur garantir une plus grande sécurité sanitaire (importante présence médicale et paramédicale) tout en mettant à leur disposition de nombreuses activités adaptées. Ce type de structure nécessite de bonnes ou d’assez bonnes fonctions cognitives pour en profiter, excluant ainsi les personnes atteintes de démence de type Alzheimer.

Dans le cas présent, il s’agit plutôt de villages thérapeutiques, dont le principal objectif est de diminuer l’anxiété, voire l’angoisse, que ressent le patient ayant une maladie d’Alzheimer et qui ne peut assimiler des données nouvelles.

Car une des grandes caractéristiques de la maladie d’Alzheimer est l’impossibilité de fixer des nouveaux souvenirs. Le patient a donc toujours tendance à se réfugier dans le passé. Les nouveautés provoquent chez lui de l’incompréhension, de l’anxiété, de l’agitation et un profond mal être. Les initiateurs partent donc du principe que si on " gomme " la modernité du quotidien du patient, si on le fait vivre dans son passé, alors on va atténuer ou supprimer son angoisse.

Je pense que nous n’avons aujourd’hui aucune étude scientifique sur le vécu des patients âgées et si cette " mise en scène " modifie l’évolution de la maladie. Attendons de voir des publications pour juger de l’intérêt de ce type d’initiatives.

Est-ce que replacer des personnes âgées dans des villages parfaits peut avoir des bénéfices pour aider leur prise en charge ? Inversement, quels sont les risques découlant d'une telle initiative ?

Je ne sais pas ce que peut être un " village parfait " ! Il pourra être parfait pour Monsieur X et horrible pour Madame Y.

Dans mon expérience de médecin gériatre, ce que souhaitent le plus les personnes âgées atteintes de démences est de rester près des leurs dans un cadre familial bienveillant. Pas toujours facile au quotidien pour toutes les familles. Je crois également que ces regroupements de malades ont surtout un intérêt d’optimisation de la gestion des besoins des patients et de diminuer le degré de culpabilité que peuvent ressentir certaines familles. Ce ne sont en fait que de vastes maisons de retraite décorées où l’on explique que le patient va bien, alors que le patient lui-même, ne sait plus, s’il doit aller à droite ou à gauche, pour aller à tel endroit… " mais quel endroit déjà ? ". Changer la taille, l’aspect d’une maison de retraite n’en changera pas la nature : elle reste une maisons de retraite dont la qualité est faites des personnels qui y travaillent quotidiennement et de leur humanité propre.