Vieux (et rares) amis : plus nous vieillissons et plus nous passons de temps seul

Atlantico : Selon une étude réalisée par le "data scientist" Henrik Lindberg, basée sur les données du Bureau of Labor Statistics des Etats Unis entre les années 2003 et 2015, le temps que nous passons avec nos amis chuterait brutalement après la 30e, c’est-à-dire lorsque le temps passé avec nos enfants tend à augmenter. De façon plus surprenante, le temps passé seul augmente régulièrement à partir de l'âge de 40 ans alors que l'ensemble de nos interactions formeraient un plateau aux alentours de la 50e.

En dehors des stades "normaux" des différents âges de la vie, quels sont les facteurs qui structurent le temps de nos interactions avec les autres ?

Sylvain Bordiec : Sans entrer en profondeur dans la fabrique de ces analyses, il faut considérer, néanmoins, que les données ici mobilisées par Henrik Lindberg sont produites par une institution publique étasunienne dont la vocation est de mesurer l’activité du marché du travail, les conditions de travail et l’évolution des prix. Reste que ces statistiques d’Etat peuvent être instructives sur les sociabilités (et absences de sociabilités) de la population américaine et, par extension, des populations des sociétés occidentales. Il y a, aux Etats-Unis, une tradition sociologique d’étude de la « solitude » susceptible de venir éclairer, amender ou questionner les propositions de Lindberg. Par exemple, Erik Klinenberg, dans son livre Going Solo, soutient que la société étasunienne tend à devenir une société de « vivants seuls », une société de personnes capables non seulement de vivre seules mais aussi de se passer de contact physiques avec autrui. L’appartement ou la maison deviennent pour elles « un sanctuaire » où se réaliser, se construire et se « régénérer ». Ces compétences « en solitude » sont forgées dans une « société des individus » exposant l’ensemble de ses membres à des injonctions contradictoires à l’autonomie – savoir être et savoir faire seul – et au lien social – savoir s’entourer et savoir être sollicité. Ces compétences sont aussi construites par les conditions sociales (classes sociales, ressources économiques), les modes de vie (vie familiale, vie seul(e), pratiques et goûts culturels) et les inscriptions spatiales des existences (milieu rural ou milieu urbain). Etre attentif au fait que la solitude peut constituer, pour les individus, selon la période où se déroule leur existence, selon leurs trajectoires sociales et spatiales, aussi bien une solution qu’un problème, permet d’aller à rebours de l’idée très répandue selon laquelle les femmes et les hommes, quel que soit leur âge, ont toujours besoin de compagnie. Replacer les individus dans le contexte historique, politique, économique, spatial et social de leurs existences permet aussi d’éviter de surinterpréter les effets de l’âge sur les transformations des sociabilités et, précisément, de tendre vers une restitution réaliste de la manière dont l’âge détermine la vie sociale, avec ses contacts sociaux et ses coupures de contacts. Les propositions de Lindberg font notamment écho à un article assez célèbre écrit par le démographe François Héran en 1988 dans la revue Economie et Statistiques et intitulé « La sociabilité : une pratique culturelle ». Pour Héran, il y a « trois âges » de la sociabilité. Dans le « cycle de vie », les trente ans marquent la fin à la fois de la jeunesse et du « temps des amitiés ». C’est l’entrée dans la maturité et « les relations de travail ». Ensuite, jusqu’à la fin de la vie, le réseau d’amis rétrécit. Par conséquent, le temps dédié aux sociabilités amicales se réduit. Pourquoi ce déclin, inégal selon le sexe et les classes sociales (le diplôme apparait être une arme pour avoir des amis), à partir de trente ans ? A trente ans, et encore davantage à 40 ans, les « jeux sont faits » sur de nombreux plans. Sur le plan conjugal, la mise en couple a débouché sur une installation résidentielle et la naissance d’enfants. Sur le plan professionnel, la sortie du système scolaire ou universitaire est suivie d’une entrée dans les mondes de la recherche d’emploi et du travail. Pour les amis, la réalité est la même. En somme, « faire sa vie » équivaut, par de nombreux aspects, à un certain retrait dans les sphères professionnelle et familiale. Chez les individus, l’intérêt pour les amis et les ressources qu’ils peuvent apporter pour rencontrer un(e) futur(e) conjoint(e) et, dans une moindre mesure, un potentiel employeur, diminue à mesure qu’ils s’« installent ». Les amis les intéressent moins. Réciproquement, ils sont aussi pour les amis (notamment ceux ayant pris du retard dans la conformation aux normes d’ « installation ») moins intéressants. « Faire sa vie » consiste ainsi à se soustraire à certaines contraintes (devoir trouver quelqu’un, devoir trouver un emploi, devoir avoir un réseau d’amis dense et valorisant) mais aussi à s’exposer à d’autres contraintes sociales, économiques et culturelles défavorisant les sociabilités amicales, dont il faut aussi bien considérer les coûts en temps et en énergie mais aussi les dépenses d’argent qu’elles exigent : faire (faire) le ménage, la cuisine et la lessive pour l’ensemble des membres de la famille (contraintes auxquelles les femmes sont particulièrement exposées) ; entretenir ou faire entretenir la maison et le jardin (les femmes sont aussi très présentes sur ces « scènes ») ; entretenir les relations avec la famille élargie et les collègues de travail ; prendre soin de ses parents ; être impliqué dans l’éducation et les loisirs des enfants ; affronter les accidents, les maladies et les décès des proches. Ces éléments sont significatifs du fait que si les individus, dès leur naissance, sont façonnés par le monde social de telle sorte qu’ils ont constamment besoin de lui – la socialisation est une dépendance à autrui du début jusqu’à la fin de l’existence –, le cycle de vie est aussi une socialisation continue aux « coupures sociales », laquelle commence (souvent) dans une chambre d’enfant cruciale dans l’apprentissage d’une compétence « de solitude » (dormir seul, faire ses devoirs seul etc.) et se clôt (souvent) dans une chambre d’hôpital après que les handicaps liés aux accidents, à la maladie et au vieillissement (perte de la mobilité, de l’ouïe et de la vue) aient progressivement éteint l’intérêt des autres pour soi et l’intérêt de soi pour les autres.