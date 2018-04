"Une vieille histoire. Nouvelle version" : à la hauteur de ses exigences

LIVRE

« Une vieille histoire. Nouvelle version »

de Jonathan Littell

Ed. Gallimard

384 pages

21 €.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

En près de quatre cents pages d’« Une vieille histoire. Nouvelle version »- le troisième roman de Jonathan Littell après « Bad Voltage » (1989) et « Les Bienveillantes » (prix Goncourt 2006, près d’un million d’exemplaires vendus, traduit dans presque quarante langues), il y a la famille, le couple, la solitude, le groupe ou encore la guerre dans des lieux, des territoires et des décors comme une maison, une chambre d’hôtel, un studio, une ville ou encore une zone sauvage, là où se jouent depuis toujours les rapports humains.

Il y a aussi un narrateur (homme, femme, hermaphrodite, enfant) qui dit : « Je cherchai mon image dans les longues glaces encadrant le bassin mais n’y décernai que des fragments de corps difficiles à relier entre eux ou à attribuer à une personne donnée », qui sort d’une piscine, qui se change et qui court dans un couloir gris. Des portes s’ouvrent… La course. Et ça recommence, encore et encore. Sept chapitres, avec cinq territoires explorés à chaque fois et nombre d’éléments récurrents. Variations sur un même thème… Variations parce que ça peut paraître pareil, mais ça ne l’est pas tout à fait, parce que ça permet d’explorer la pulsion quelle qu’en soit la forme…

>POINTS FORTS

-La construction savante et impressionnante du roman qui obéit à des calculs mathématiques précis, selon l’auteur qui précise : « À chaque fois que je bougeais un élément, les pommes, le chat gris ou l’électricité, les autres éléments bougeaient aussitôt car il existe un fonctionnement en réseau tout autour. Les correspondances verticales se modifient lorsqu’on bouge quelque chose à l’horizontal. C’est de l’esthétique mathématique. J’ai construit les choses du mieux que j’ai pu, comme on construit un objet, pour obtenir certains effets ».

-La marque de fabrique Jonathan Littell : une écriture étincelante et dérangeante. Avec Littell, on ne sort pas indemne de la lecture…

-Une promenade dans des mondes où flottent des airs sentis, respirés dans les mots et les textes de Sade le « divin marquis », de Georges Bataille, de Maurice Blanchot ou encore de Samuel Beckett, et dans certains tableaux de Francis Bacon.

-Dans ces sept « variations Littell », il y a du soufre dans l’air. Du souffle, aussi !

-Le délice, au final, de revenir encore et toujours à la piscine à l’eau bleue, si bleue…

>POINTS FAIBLES

Un tout petit point faible qui sera sûrement relevé par les anti-Littell : la construction et la structure d’ « Une vieille histoire. Nouvelle version » peut paraitre artifice littéraire, procédé technique…