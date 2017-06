"Une vie" - texte, interprétation: à voir pour quelques passages exceptionnels

THEATRE

UNE VIE

De Pascal Rambert

avec la troupe de la Comédie-Française: Cécile Brune, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Hervé Pierre, Pierre Louis-Calixte, Jennifer Decker et Anas Adibar, Nathan Aznar, Ambre Godin, Jeanne Louis-Calixte

INFOS & RESERVATION

Théâtre du Vieux Colombier,

21 rue du Vieux-Colombier, 75006 Paris.

Jusqu' au 2 juillet

Réservations: 01 44 58 15 15 et www.comedie-francaise.fr

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 20h30. Dimanche : 15h. Mardi : 19h.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Dans un studio de radio, un peintre figuratif que l’on devine célèbre (Denis Podalydès), est interviewé par un critique d’art (Hervé Pierre) qui cherche à comprendre son œuvre et à sonder sa personnalité complexe et brillante, mais également froide et cynique.

Durant l’interview, les personnages de sa vie apparaissent tour à tour dans des scènes oniriques, dont les dialogues révèlent les turpitudes et les obsessions d’un artiste narcissique, parfois cruel et désinvolte.

POINTS FORTS

- Le naturel des dialogues, les joutes verbales et l’intelligence des propos emmènent le spectateur dès le début de la pièce. Au fil des scènes, le spectateur est captivé par les fulgurances et la force du texte.

- Denis Podalydès incarne son personnage avec une évidence totale. Cécile Brune (la mère) et Alexandre Pavloff (le frère) jouent également avec talent des personnages « extrêmes ». Enfin, Jennifer Decker dans le rôle d’Iris, muse et amante vampirisée et dévastée, porte une scène d’une intensité exceptionnelle.

- L’auteur crée dans cette pièce de véritables moments de grâce et d’émotion. Lorsque le peintre, qui aime dire les noms des végétaux qu’il peint en forme de litanie, est rejoint par l’interviewer dans un duo époustouflant. La scène du frère, humilié et ignoré, restitue dans un monologue d’une grande justesse la dureté d’une enfance vécue dans l’ombre du fils préféré. Iris, la muse sacrifiée dans l’ombre de l’épouse officielle, se livre à un constat violent et lucide du cynisme de l’artiste dans une scène remarquable.

POINTS FAIBLES

- Des personnages trop caricaturaux, comme celui de la mère abusive et incestueuse, qui emprunte trop à Freud ou aux excès de Georges Bataille. Le personnage du Diable (son ami d’enfance) est surfait et manque de crédibilité.

- Des clichés et des artifices qui affaiblissent l’originalité du texte. On a parfois l’impression que l’auteur et ses personnages en font trop. Les moments de grâce disparaissent derrière un texte trop appuyé, qui en rajoute inutilement.

EN DEUX MOTS

Une pièce qui séduit par son univers particulier, dans lequel on plonge immédiatement. Dans un décor épuré, la mise en scène en tableaux successifs sert parfaitement les personnages et dessine le portrait d’un artiste contemporain et caractéristique de notre époque. En creux se révèlent aussi des personnages ambigus dans leur relation avec l’artiste. Victimes consentantes, amères, hypocrites ou envieuses…la pièce n’épargne pas les travers humains face au succès.