"La vie est un songe" : pur chef-d'oeuvre

THEATRE

LA VIE EST UN SONGE

de Pedro CALDERON DE LA BARCA

Mise en scène : Clément Poirée. Texte français: Céline Zins

avec John Arnold, Louise Coldefy, Thibaut Corrion, Pierre Duprat, Laurent Ménoret, Morgane Nairaud, Makita Samba, Henri de Vasselot

INFOS et RESERVATIONS

Théâtre de la Tempête. Cartoucherie de Vincennes.

Rte du Champ de Manœuvre - 75012 Paris.

Réservations: 01 43 28 36 36

www.la-tempete.fr

Jusqu'au 22 octobre

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Nous sommes à la cour de BASILE, roi de POLOGNE au début du 17e siècle, cour imaginaire et sans apparat, mais non sans intrigues ni fureur; cour éclairée mais non dénuée de personnages baroques ni de soubresauts révolutionnaires.

Basile, astrologue invétéré vit, à l'instar des empereurs romains soumis aux augures, dans la conviction que son fils, Sigismond, héritier naturel de la couronne se comportera en tyran violent et en souverain jouisseur abusif. Bientôt parvenu au terme de son règne, Basile envisage alors de remettre la couronne à ses neveu et nièce, le bel et borgne Astolphe et la naïve et boiteuse Etoile. Surréaliste !

Soudain , et c'est le pitch, Basile, calculs ou remords, donne une dernière "chance" à Sigismond et libère le fils mauvais qu'il avait fait encager. Feignant la mansuétude, il le proclame Roi d'un jour. S'il se révèle bon roi il sera définitivement l'héritier de la couronne... sinon il sera reconduit dans sa geôle et Astolphe et Etoile convoleront en justes noces avant de ceindre la couronne. Comble de machiavélisme : Sigismond, restant dans l'ignorance du piège, et sous l'empire de plantes narcotiques, ne comprend pas cette félicité subite. Il va mettre son éphémère destinée sur le compte d'un songe merveilleux. Mille péripéties s'enchaînent alors, de faits d'armes en soulèvements populaires, d'amours passionnées en paternités soudain révélées; on virevolte entre métaphores et métaphysique, entre songes et mensonges.

Que va-t-il advenir à nos deux héros, Sigismond le fils et Basile le père ?

Quelles seront les destinées de Clothalde, prince loyal jusqu'à l'aveuglement et percepteur zélé et de Rosaura, jeune fille humiliée dans son cœur et dans son honneur, avide de vengeance et égérie du peuple malgré son sang aristocratique ?