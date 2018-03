"La vie en vrac" : bohème virtuose

SPECTACLE

La vie en vrac

de Yanowski

avec Annick Cisaruk et David Venitucci

INFORMATIONS

Le Connétable

55 rue des Archives, 75003 Paris Paris

ATTENTION, réservation obligatoire : Myriam Lothammer - myriam.lothammer@agencepari.fr – 06 08 50 26 41

Tous les lundis à 20h30

Jusqu'au 30 avril.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Un spectacle aux accents forains ou bohémiens où un accordéoniste virtuose et une chanteuse-comédienne nous emmènent sur les pas de la vie d’une femme qui semble très proche de son interprète.

La trentaine de spectateurs qui a le privilège d’assister à ce cheminement musical suit avec bonheur les artistes et cette femme unique à la fois unique et un peu universelle de l’adolescence à la vieillesse, du passé au futur, des accidents de parcours aux plus grandes joies, de l’Espagne aux terres slaves en passant par les océans.

POINTS FORTS

1 Deux interprètes extraordinaires:

- Annick Cisaruk est aussi bonne comédienne que chanteuse, avec des regards extrêmement forts et une voix toujours juste aux accents et nuances pleins de vie.

- Elle est accompagnée de David Venitucci, un accordéoniste exceptionnel qui nous fait découvrir son instrument comme peu d’entre nous le connaissent. Sous les doigts du musicien, l’accordéon respire, murmure, chante, danse, rit, aime … Il est tour à tour joyeux, inquiet, mélancolique, en deux mots toujours habité par les textes interprétés par Annick Cisaruk. Je l'avoue, j’ai été prise sous son charme du début à la fin alors même que j’étais assez sceptique quant à un spectacle avec un accordéon pour tout instrument !

2 Chaque tableau de ce spectacle qui voit se succéder une quinzaine de chansons est porté par les très beaux textes de Yanowski qui joue si bien avec les mots, les rimes, les notes. On aimera ou pas ce type de textes, parfois très suggestifs, mais il faut leur reconnaître une dimension artistique extraordinaire comme on en voit plus que très rarement.

POINTS FAIBLES

1 C’est très personnel mais j’ai parfois été gênée par les jeux de regards d’Annick Cisaruk, fixant les spectateurs de ses yeux exorbités au gré des chansons et n’ai pas regretté d’être un peu au fond de la salle.... Mais c’est lié au choix d’un spectacle dans un lieu très intimiste ne pouvant accueillir qu’une trentaine de personnes au maximum et où la scène est au même niveau que le public.

Malgré les airs et les inspirations musicales variés, j’ai trouvé dommage que beaucoup de chansons suivent toujours le même

canevas avec des moments de douceur suivis de moments très intenses, plus dans la violence ou l’énervement.

2 Attention, le spectacle se passe au sous-sol du Connétable dans un caveau étroit et humide qui pourra gêner certains (attention à la claustrophobie !) malgré un charme bien réel.

EN DEUX MOTS

Un voyage musical dans la force de la vie d’une femme avec ses peines et ses joies porté par deux artistes de talent : une grande chanteuse-comédienne et un accordéoniste virtuose;