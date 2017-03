Une victoire d'Emmanuel Macron a la présidentielle déboucherait elle mécaniquement sur une alliance d'une partie de la droite et du FN ?

Atlantico : Quelles pourraient être les conséquences, pour la droite, d'une victoire du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle 2017 ? Faut il présager d'une possible union de la droite et du Front national ?

Jean Petaux : Une victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 suppose, c’est une évidence, qu’avant même le jour du second tour, une partie de l’électorat de la droite et du centre vote en sa faveur le jour du second tour. D’une certaine façon ce partage des voix à droite en trois blocs (une partie de l’électorat de droite voudra voter Le Pen ; une autre partie choisira de voter Macron ; une troisième se réfugiera dans l’abstention ou le vote blanc). Donc avant même de parler de vote en faveur de Macron on peut estimer que l’électorat de droite est destiné à être fractionné de manière importante.

Le fait que cela soit Macron, avec sa personnalité et son profil, qui soit en mesure de l’emporter, dans la mesure où il peut apparaître comme une "figure compatible" avec la droite française, est, d’une certaine façon un élément aggravant pour l’unité de la droite. Imaginons qu’en lieu et place de Macron, comme alternative au vote Le Pen, figure un Hamon ou, à plus forte raison, un Mélenchon. Le rejet qu’inspirent ces deux personnalités politiques à droite pourrait conduire à ce que celle-ci ne se divise pas entre "pro" et "anti". Il reste néanmoins qu’Emmanuel Macron n’aura peut-être une si grande capacité que cela à rallier une part de l’électorat de la droite, s’il se qualifie pour le second tour et si la droite républicaine est éliminée. Représentant du libéralisme, identifié aux "forces de l’argent", Macron agit comme un répulsif pour nombre d’électeurs de droite qui se reconnaissent dans la "droite sociale" et "progressiste" héritière d’une partie du chiraquisme et du séguinisme… Aux antipodes de ce que peut symboliser un Macron. La question sera donc de savoir si cet électorat de droite sera plus tenté par le volet social-protectionnisme du programme FN version Philippot ou guidé par un rejet de l’extrême-droite mariniste.

En supposant que cette victoire provoque une fracture de la droite, quels seraient les reports et alliances envisageables en fonction des différents courants et personnalités qui la composent ? Les courants d'une droite plus "autoritaire, conservatrice, et moins ouverte" auront ils simplement le choix d'une telle alliance, dans l'optique d'une prise du pouvoir ?

La droite républicaine est totalement sonnée aujourd’hui par l’épisode Fillon. Ecartelée entre les irréductibles soutiens à l’ancien premier ministre qui se représentent déjà comme les premiers chrétiens jetés en martyrs au Cirque de Rome et les plus lucides, les plus sérieux, les plus responsables qui ne veulent pas sombrer avec le "capitaine" qui a décidé de prendre tout le monde en otage en guise de stratégie de défense, la droite républicaine est en train de constater, médusée, qu’une victoire qui lui était acquise est, peut-être, en train de se transformer en Bérézina. A partir de là tout est possible. Celles et ceux qui auront soutenu Fillon jusqu’au bout, contre toute logique, contre toute lecture politique de la situation, qui s’autoproclament les "Résistants de 2017" ne vont avoir qu’un souci en tête après leur éventuelle déroute du premier tour, le 23 avril prochain : se venger ! Pas de Marine Le Pen même si elle peut, potentiellement, être la grande vainqueur du premier tour. Ce noyau dur de l’électorat Fillon voudra punir le candidat qui aura battu Fillon pour la qualification au second tour.