Viaduc de Gênes : comment l’Italie a renoncé à ses investissements et à ses services publics depuis 10 ans

Atlantico : Après l'effondrement du viaduc de Gênes, c'est l'état de délabrement des infrastructures italiennes qui ont été une nouvelle fois pointées du doigt, faute d'investissements réalisés au cours de ces dernières années. Quelle a été la réalité des "efforts" consentis par la population italienne depuis la crise de 2008 ? Des investissements publics aux services publics, quels sont les secteurs qui ont été le plus "utilisés" pour réaliser des économies ?

Christophe Bouillaud : Depuis des années, les finances publiques italiennes affichent un solde primaire positif. Le montant des dépenses publiques – hors intérêts de la dette publique – est presque toujours inférieur aux impôts et taxes encaissés par l’Etat. Le but affiché de cette austérité permanente depuis le début des années 1990 est de contenir l’explosion de la dette publique italienne. De fait, ce but a plutôt été atteint, même si bien sûr la dette publique italienne se situe à plus de 130% du PIB italien et pèse plus de 2000 milliards d’euros.

A cette tendance de fond à la multiplication des plans d’économies au fil des décennies passées, le gouvernement Monti a ajouté en 2011-12 une cure d’austérité drastique au nom de la défense de la solvabilité italienne et du maintien de l’Italie dans la zone Euro, qui a provoqué une sévère récession dont l’Italie n’est sortie qu’en 2015. Cette cure d’austérité a porté en particulier sur le système de retraite (« réforme Fornero »), mais, comme les plans précédents de maîtrise de la dépense publique, elle a touché tous les secteurs de la dépense publique sans exception. De fait, il n’y a pas de secteur de la dépense publique qui ait été épargné : la défense, l’éducation, l’université, la santé, le patrimoine, etc., tout a été impacté. Bien sûr, dans chaque secteur de l’action publique, la composante de la dépense en termes d’investissements a particulièrement souffert. La seule chose qui ait été relativement épargné par ces coupes sombres n’est autre que celui des transferts sociaux, en particulier le poste, essentiel en Italie, du versement des retraites. Ce ne sont que les futurs retraités qui ont vu leurs droits restreints, en particulier par le recul de l’âge de la retraite. Contrairement à la Grèce, il n’y a donc pas eu une baisse généralisée des retraites déjà versées par le système public de retraite. Du coup, l’Italie affiche toujours de forts transferts sociaux dans son budget public avec une priorité aux retraites, mais de faibles investissements publics.

D'une Italie présentée comme économiquement performante et compétitive au milieu des années 2000, au constat actuel, comment mesure le coût réel de ces 10 dernières années sur le pays, et sa population ?

En fait, l’inquiétude pour le manque d’investissements de toute nature – y compris en matière éducative - et pour le vieillissement des infrastructures ne date pas d’hier. J’en entends parler depuis un bon quart de siècle. Le retard accumulé dans tous les domaines est énorme. Déjà, en 2001, S. Berlusconi faisait d’ailleurs campagne sur ce thème des infrastructures à relancer. Cela ne veut pas dire que rien ne se fait, mais disons que tout se fait parfois très, très lentement. Des projets des années 1960 ne sont pas encore finis aujourd’hui, comme la célèbre autoroute allant de Salerne à Reggio-di-Calabre. A un manque général de financements, il faut en effet ajouter que toute dépense publique en termes de BTP semble attirer à la fois les entrepreneurs maffieux et les juges anti-mafia. Du coup, dès que l’Etat ou les collectivités locales investissent, les risques sont énormes que ces travaux finissent par un scandale qui bloquera complètement les travaux entrepris, ou pire encore que les travaux soient si mal faits par des firmes en odeur de maffia que tout finit par se délabrer à toute vitesse, voire à s’écrouler. Inversement, il suffit parfois d’un changement de majorité politique dans une localité au profit de politiciens un peu moins corrompus ou plus habiles pour que les choses s’accélèrent subitement.