Du viaduc de Gênes à Brétigny-sur-Orge : notre déclin civilisationnel au prisme du délaissement de nos infrastructures

Atlantico : En quoi le drame de l'effondrement du viaduc de Gênes pourrait-il être l'illustration de quelque chose de plus profond concernant l'Europe, révélant une situation de déclin ?

Laurent Chalard : Comme l’avait montré en France l’accident de chemin de fer de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013, consécutif d’une déliquescence de l’entretien du réseau ferré secondaire par manque d’argent lui étant consacré, l’effondrement du viaduc de Gênes en Italie en août 2018, qui fait suite à la chute de plusieurs ponts routiers dans le même pays ces dernières années, est le révélateur d’un vieillissement accentué du réseau autoroutier italien insuffisamment entretenu pour des raisons, avant tout, financières.

Ces deux accidents, qui n’ont guère été liés entre eux par les commentateurs hexagonaux, ont donc des raisons identiques et témoignent d’un problème civilisationnel majeur, qui est l’obsolescence des principales infrastructures de transport d’Europe de l’Ouest par absence d’entretien, situation assez banale dans les pays pauvres (pensons aux grands barrages construits après les indépendances en Afrique subsaharienne, dont certains n’ont servi à rien du fait d’une incapacité à les entretenir), mais inquiétante pour des pays développés. En effet, ce qui constitue l’ossature de la puissance économique d’une civilisation, ce sont ses infrastructures. Lorsque ces dernières tombent en ruine, elles symbolisent leur déclin, comme ce fut le cas pour les aqueducs, qui assuraient l’alimentation en eau courante des principales villes, à la fin de l’empire romain d’occident au V° siècle de notre ère. Si nous n’en sommes heureusement pas là, il n’en demeure pas moins qu’une large part des infrastructures de transports européennes date des Trente Glorieuses et commence à vieillir sérieusement, alors que la question de leur entretien semble avoir été grandement sous-estimée lors de leur mise en place. Nos élites politiques ont eu tendance à voir les ponts, les tunnels et les routes nouvellement constituées comme étant éternels, ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Comment interpréter ce délaissement du secteur des infrastructures, alors que la Chine se déploie sur ce thème avec son projet de la route de la soie, ou que les Etats-Unis envisagent de mettre en place un plan massif de dépenses en infrastructures ?

Ce délaissement n’est pas spécifique à l’Europe de l’Ouest, puisque le même phénomène se constate de manière encore plus accentuée aux Etats-Unis, où l’âge moyen des infrastructures routières est plus important. Outre-Atlantique, le problème est beaucoup plus sensible et les accidents plus nombreux, mais étant peu médiatisés en Europe du fait du faible nombre de victimes, ils passent relativement inaperçus (par exemple, en 2007, l’effondrement d’un pont à Minneapolis a tué 13 personnes). Cependant, étant donné l’ampleur du problème, les dirigeants américains ont pris (enfin !) conscience de la nécessité d’engager un grand programme de modernisation des infrastructures de leur pays. Le « retard » européen concernant la question est donc logique, puisque, jusqu’à ces dernières années, le sujet ne se posait pas, les infrastructures étant plus récentes et mieux entretenues qu’aux Etats-Unis. La France en constitue un exemple-type, ce n’est seulement que depuis l’accident de Brétigny-sur-Orge que l’Etat commence à se soucier de la question, mettant en stand-by les projets de nouvelles lignes TGV pour se concentrer sur l’amélioration du réseau ferroviaire secondaire.