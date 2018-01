Je veux devenir garde du corps du président de la République !

La vidéo a été vue des milliers de fois. Et comme l'a relevé sur Atlantico l'excellent Eric Verhaeghe elle a même été postée sur le site de LREM. C'est dire si elle a été jugée utile pour l'image présidentielle.

On y voit deux personnes d'excellente humeur : Macron et un de ses gardes du corps. Ce dernier après une plaisanterie du président sur son illettrisme le traite en rigolant de "salaud" et d'"enfoiré".

Une mise en scène destinée à gommer l'image hautaine du chef de l'Etat. Car il est peuple, très peuple le Macron…On peut lui dire "salut Manu ça gaze !". On peut le saluer avec une grande tape dans le dos. On peut lui faire un croc en jambe pour qu'il s'étale et qu'on se marre.

Mais le garde du corps déjà cité n'est pas à la hauteur de la tâche qui consiste à prolétariser Macron. S'il s'agit de le rapprocher des gens de peu "salaud" "enfoiré" c'est nul. C'est désuet. Suranné. Du niveau du "zut" des rombières du 19e siècle.

Pourquoi pas tant qu'on y est "chenapan"? Pourquoi pas "garnement"? Et pour rester dans la tonalité du garde du corps que penseriez-vous de "malotru" ?

Moi j'ai mieux. On peut se parler entre potes. Entre mecs. Un langage d'hommes. Et tu le mérite Manu. Et sache que je ferais tout pour avoir le job. Voilà des mots que tu aimerais entendre.

"T'es un enculé Macron!" C'est bien non ? "Pourri de ta race !" C'est mieux non ? Mais je sais que ce n'est pas assez pour devenir ton garde du corps. Alors je continue.

"Bâtard!". "Cocu!". "Pauvre tâche!". "Connard!". "T'as de la merde dans les yeux!". "Tu pue des pieds et de la gueule!". Je vais l'avoir le poste alors ?

Tu trouves que ce n'est pas suffisant ? Je peux mieux faire. Mais pour l'écrit sur Atlantico je me suis retenu. Mais tu verras quand je passerai l'oral à l'Elysée je serais d'une absolue vulgarité et d'une somptueuse grossièreté. Allez Manu, à plus!