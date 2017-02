Vers un quinquennat de l’impuissance quel que ce soit le Président : mais où en sera alors la France en 2022 ?

Pourquoi est-ce que le président qui va arriver au pouvoir en 2017 sera forcément un Président faible ?

Alexandre Delaigue : D'abord parce qu'on a l'impression que celui qui sera élu sera le fruit du hasard avec les affaires, les outsiders qui vont avoir du mal à rassembler... Après c'est très rare qu'il y ait des gens fort qui se retrouvent au pouvoir. Mais est-ce vraiment un problème ? Qu'il y ait des contraintes européennes, des finances publiques qui ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre. Peu importe le président il y a peu de croissance peu de marge de manœuvre, des équilibres politiques qui vont dans le sens du maintien du statut quo… Tous ces facteurs font que le prochain président ne sera pas forcément un homme fort au sens où on l'entend.

Cette situation dans d'autres pays convient très bien, en France on rêve toujours d'avoir des grands chefs… On vote pour quelqu'un que l'on souhaite tout puissant en qui l'on confie des attentes déraisonnables pour constater ensuite qu'il n'y a pas tant de choses faisables. Cela mène à se poser la question : est-ce nos attentes qui sont excessives ou est-ce notre Président qui sera faible ?

Eric Verhaeghe : Déjà, il va arriver dans un climat de forte défiance et même de soupçon quasi-inquisitorial vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. On ne mesure peut-être pas assez l'étrange effet de déception produit par l'affaire Fillon. Cette déception ne vient pas seulement de l'impression que Fillon a pu donner de mentir ou de commettre quelques compromis excessifs avec le mensonge. Elle vient surtout du sentiment qu'il ne prend pas la mesure de l'écœurement de la population vis-à-vis de ses comportements. Prenons le cas de sa femme qui ne sait plus si elle a eu ou non des contrats de travail. C'est quand même compliqué à expliquer. N'importe quel chef d'entreprise serait en situation extrêmement délicate depuis longtemps avec ce genre de comportement. L'accusation de travail dissimulé viendrait très vite. Il est incompréhensible que des députés puissent recruter du personnel sans une parfaite clarté sur les contrats de travail. Face à ce genre de découvertes, le sentiment d'une rupture profonde entre l'élite et le peuple risque forcément de s'accroître. Pour le président qui pourrait être élu en mai, cette situation pèsera lourd.

A quoi pourrait ressembler la France en 2022 économiquement parlant en fonction de si c'est un candidat "raisonnable" (Hamon, Fillon, Macron) ou un candidat "déraisonnable" (Mélenchon, Le-Pen) ?

Eric Verhaeghe : Tout le sujet est de savoir si oui ou non le président qui sera élu en 2017 acceptera d'endosser des réformes de structure douloureuses, fondées essentiellement sur une réduction de la place de l'Etat dans l'économie. La dépense publique passive en France atteint des proportions effrayantes. Il faut donc un président qui prend sur lui d'inverser la courbe.