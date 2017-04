Vers une présidentielle plus serrée que jamais : la France est-elle à l’abri d’un scénario de recomptage des voix comme aux Etats-Unis en 2000 ?

Les 4 premiers candidats semblent se diriger vers des résultats autour de 20% et l'hypothèse d'un scénario de recomptage de voix comme aux Etats Unis en 2000 se profile. En France, qui assure la sincérité des résultats de l'élection à toutes les étapes ?

Jean Petaux : La situation française, éventuelle, n’est absolument pas comparable avec celle que les Etats-Unis ont connue en 2 000 lors du « match » Bush Jr vs Gore. Aux USA (et on l’a revu cette année dans le duel Trump vs Clinton) la particularité est celle du système des grands électeurs issus de chacun des Etats. Le nombre de ces « délégués » non seulement varie en fonction de la démographie propre à chacun des Etats américains (ce qui correspond à une certaine volonté de représentativité) mais leur mode de désignation est aussi différent d’un Etat à l’autre.

La règle qui prévaut est néanmoins celle dite du « Winner catch all » (« Le gagnant prend tout »). Autrement dit c’est la règle du « scrutin majoritaire » qui est en vigueur dans la majorité des Etats. Ce qui revient à faire que le candidat qui obtient le plus de voix (même une seule voix de majorité, absolue ou relative ) dans un Etat où cette règle électorale est en vigueur, obtient 100% du nombre des grands électeurs. Ce scrutin majoritaire s’oppose au scrutin dit « proportionnel » (au « plus fort reste » ou à « la plus forte moyenne ») où, dans ce cas, la répartition des délégués (grands électeurs) se fait au prorata des voix obtenues par tel ou tel candidat.

En Floride, en 2000, l’enjeu était considérable dans le petit comté où le nouveau décompte a duré des jours et des jours car, par effet de cascade, celui des deux candidats (Bush Jr ou Gore) qui l’emportait dans ce comté allait gagner l’Etat de Floride, justement soumis à la loi du « Winner catch all », et donc obtenir plus de 50 grands électeurs, susceptibles de faire la différence à l’échelon du pays tout entier. Au final, en 2000 aux USA, comme l’an passé, le 8 novembre 2016, mais dans une proportion bien moindre en 2000 que l’an passé, le candidat qui a été élu Président des Etats-Unis a obtenu moins de voix à l’échelle du pays tout entier que son « challenger » et pourtant, malgré cela, le nouveau président a gagné plus de grands électeurs que son adversaire. En novembre 2016 l’écart a ainsi été de 2 millions de voix en faveur d’Hillary Clinton contre Donald Trump. La question n’est pas de savoir si c’est scandaleux ou pas ; encore moins si c’est démocratique ou pas. Les perdants diront que cela n’est pas « juste » mais la justice n’est pas une question de « morale », c’est une question d’application conforme ou non des règles du jeu fixées avant que le jeu ne commence. En l’occurrence le système des grands électeurs ne date pas d’hier et est admis par le corps électoral américain, toutes tendances confondues. C’est donc un système, du fait de ce consensus, totalement démocratique et transparent, donc connu de toutes et tous.