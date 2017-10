Vers une nouvelle forme de crise financière venue des banques ?

Depuis 2008, les observateurs avisés de l'économie sont d'accord sur un point. La crise que nous venons de traverser a davantage détruit de valeurs que celle de 1929. Nous avons, sur ce point, connu pire que nos grands-parents.

Sans les amortisseurs sociaux ( indemnisations chômage, etc ) cette crise aurait été synonyme de vrais périls pour nos démocraties. Pour l'instant, l'édifice semble résister.

Partant de là, il est intéressant – ou regrettable – de devoir constater que les économistes ne sont pas d'accord sur l'étiologie – la science des causes – de la crise. Le débat perdure encore sur 1929, il fait rage pour 2008.

Certains estiment que l'Etat fédéral a facilité l'accès au crédit des banques U.S à charge pour elles d'être un peu moins regardantes sur la qualité des supports ( subprimes ) et des surfaces de solvabilité des clients.

Titrisation et argent facile seraient les deux moteurs de la crise. Certes mais en fait d'autres explications se focalisent sur la thrombose du système interbancaire ( http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Banque/La-banque-comment-ca-marche/Le-marche-interbancaire ) intervenue après que l'Etat fédéral ( encore lui… ) ait refusé tout plan de sauvetage de la banque Lehman brothers de surcroît ennemie héréditaire du dynamique établissement nommé Goldman Sachs.

Tel un cocktail détonant, il est probable que les deux versants explicatifs se cumulent. Une chose est acquise, la confiance ne règne plus entre les banques et elle ne préside guère à leurs rapports avec leurs clients. Dans le premier cas, il suffit de savoir que plus de 650 milliards d'euros sont confiés chaque jour par les banques à la BCE ( preuve de l'aversion au risque de marché ) et dans le deuxième cas, il suffit de se reporter à la littérature économique sur la notion de " credit crunch " (https://www.andlil.com/definition-du-credit-crunch-126751.html ).

Depuis l'été, un certain nombre de " research-papers " ont circulé pour souligner le risque croissant de surgissement d'une nouvelle crise financière. Comme dirait la " veuve de Carpentras " ( expression de Gérard de La Martinière : https://www.tradebourse.fr/definition-veuve-de-carpentras-et-origine.html ), il ne nous manquait plus que çà ! Le raisonnement des économistes est multiforme mais une étude mérite d'être retenue : celle de la Deutsche Bank ( Jim Reid : https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=59397070&privcapId=25232408&previousCapId=25232408&previousTitle=Deutsche%20Bank%20AG,%20Research%20Division ) qui décline les risques en 10 puis 6 principaux facteurs.

L'essor considérable de la finance mondiale ( multiplication des transactions et des structures d'endettement ) et les déséquilibres relevés font dire que " ce serait un acte de foi énorme que d'affirmer que les crises ne constitueront plus un évènement de type régulier du système financier. "