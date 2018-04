Vers des frappes Franco-américaines sur la Syrie : un acte de guerre mais dans quel but ?

Atlantico : Dans un contexte où une riposte occidentale, soutenue par les États-Unis, la France, et le Royaume-Uni en tête, apparaît désormais inévitable, l'ambassadeur François Delattre ayant par exemple déclaré « La France mettra tout en œuvre contre l’impunité chimique », comment anticiper le degré de riposte envisagé ? Selon les derniers développements, et en supposant que l'action menée par les États Unis au cours de l'année 2017 ne fut que symbolique, faut-il s'attendre à une escalade permettant de rétablir la crédibilité de la ligne rouge ?

Alain Rodier : Le président Macron a été assez clair : "s'attaquer aux capacités chimiques détenues par les Russes" et "non pas aux alliés de ce dernier", c'est-à-dire aux Russes, Iraniens et autre Hezbollah.

En effet, le président Macron n'est pas d'accord avec Trump sur l'accord nucléaire conclu avec l'Iran qu'il souhaite poursuivre (en l'étendant au programme de développement des missiles balistiques). Il tient donc à ne pas se mettre Téhéran à dos. Pas sûr que les Iraniens acceptent cette explication car il vont avoir tendance à ranger Paris comme une "annexe" de Washington, ce que Londres est déjà depuis des lustres.

Théoriquement, nous nous dirigeons donc vers une (ou des) frappe(s) ciblée(s) appelées improprement "chirurgicales. Rappelons que des bombardements, cela tue des êtres humains - et pas forcément que des activistes ennemis - .

Il reste toujours la possibilité que Donald Trump aille plus loin tant il est imprévisible. Il n'aurait pas digéré le relatif échec de la frappe de représailles US de l'année 2017 (nombre de missiles n'avaient pas atteint leur cible et la base aérienne bombardée était de nouveau opérationnelle dès les jours suivants).

Pour Paris, il ne semble pas être question de vouloir "punir" le régime de Bachar el-Assad mais d'arrêter une bonne fois pour toute l'emploi d'armes chimiques car cela pourrait avoir des débordements extérieurs terrifiants.

Dans une telle opération, comment anticiper la participation des différents acteurs sur le terrain ? Alors que l'Arabie Saoudite a d'ores et déjà annoncé sa participation à l'action, quels sont les acteurs présents ayant les moyens de porter une telle attaque ?

La participation de l'Arabie saoudite restera symbolique car elle a un autre conflit à gérer, celui du Yémen.

Les seules forces capables d'effectuer des frappes significatives en Syrie sont, tout d'abord les Américains qui ont de nombreuses bases à portée et l'US Navy croisant en Méditerranée et le Golfe persique.

Suivent les Français - beaucoup plus modestement - avec les appareils positionnés en Jordanie - sans exclure un raid de longue distance en provenance de France - et "la" frégate Aquitaine qui croise en Méditerranée orientale, puis enfin, à un degré moindre, les Britanniques qui ont également des chasseurs-bombardiers sur zone.