Vers un “Fort Trump” en Pologne ?

Atlantico : Pourquoi les Polonais cherchent-ils l'appui de Washington ? Est-ce à lier aux récentes velléités expansionnistes de Poutine ? Pour l'entité supranationale comme pour l'Europe, quels seraient les intérêts d'une telle base américaine ? Quels intérêts pour la Pologne ?

Michael Lambert : Pour la Pologne, l'objectif est avant tout de montrer un renforcement des relation bilatérales dans un contexte de détachement et de tensions entre Varsovie et Bruxelles.

Accueillir une base américaine sur son territoire revient à renforcer les relations et les coopérations militaires entre les deux pays, accroitre l'inter operabilité des armees, maîtriser les équipements, et surtout envoyer un signal fort d'indépendance et de rapprochement avec les États-Unis face a la Russie.

En pratique, ce rapprochement est essentiellement politique avec un souhait de communication car la base américaine n'aurait aucun impact en cas de pression(s) de la part de Moscou.

Une base américaine en Pologne signifie également de nombreux investissements dans le secteur militaire. À ce jour, la Pologne est - avec la Roumanie – le pays le plus intéressant pour les États-Unis en Europe de l'Est car ouvert à l'idée d'accroitre le pourcentage d'équipements militaires américains là ou d'autres pays en Europe de l'Ouest sont plus sceptiques et se tournent vers de nouveaux fournisseurs.

Cette déclaration de Trump signifie-t-elle que les USA vont renforcer leur présence dans la région après avoir fermé les yeux en Ukraine, en Crimée ?

Pas necessairement, les Etats-Unis se concentrent sur le Pacifique au moment de la redaction de cet article, et leur engagement en Europe de l'Est s'avère couteux pour un adversaire (la Russie) qui elle-même souhaite entretenir un statu quo et une politique du wait and see en Ukraine comme en Moldavie et Géorgie.

Néanmois, la Pologne reste un pays prometteur en ce qui concerne es investissements militaires américains dans la mesure ou les autres membres de l'UE disposent de leur propres équipements et d'une stratégie plus autonome – la France étant une exemple parlant – tandis queVarsovie représente un marché considérable.