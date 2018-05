Vers un divorce Air France/ KLM dans la grande tradition de ces alliances que les spécificités tricolores font capoter ?

Atlantico : Depuis 2004, Air France et le néerlandais KLM font partie de la même holding, et les conflits sociaux commencent à agacer sérieusement les néerlandais. Ils évoquent ironiquement vouloir "faire grève pour se séparer d'Air France". Comment expliquer cette situation devenue délétère?

Hubert Landier : La situation d’Air France est le produit d’un management des relations sociales à la fois bureaucratique et prétentieux, qui illustre parfaitement certains comportements typiques des dirigeants français.

Résumons.

Un conflit qui dure avec les syndicats, en tête desquels les syndicats de pilotes. Ne sachant plus comment s’en tirer, Jean-Marc Janaillac imagine de mettre les syndicats en porte-à-faux par rapport aux salariés en organisant un « referendum » dont il espère que celui-ci lui donnera raison. Catastrophe, les résultats donnent raison aux grévistes. Ce désavoeu est un signe de ce que la Direction générale d’Air France n’a qu’une idée très vague de ce qui se passe sur le terrain.

C’est ce qui s’appelle le signe d’un manque de professionnalisme dans l’appréciation du climat social. Mais ce n’est pas la première gaffe de la direction générale d’Air France. Il y a à peine plus d’un an, le 23 février 2017 très exactement, le comité central d’entreprise d’Air France découvrait que les membres du COMEX s’étaient attribués une augmentation de leur rémunération de 41 % en un an. Démenti de la Direction : elle n’aurait été que de 17,6 %. Et Jean-Marc Jamaillac, sans doute pour détendre l’atmosphère, d’expliquer dans Le Parisien du 3 mars que sa rémunération, à lui, n’avait augmenté que de 5 %. Ceci à quelques jours de la négociation sur les salaires, la NAO, qui devait s’ouvrir le 7 mars.

Si on ajoute à cela le fait que de nombreux salariés d’Air France sont sans illusion sur leur avenir professionnel, il n’y a pas de quoi s’étonner du résultat du vote. C’est cette incurie sociale de la Direction d’Air France qui commence à indisposer sérieusement les Néerlandais, et on les comprend.

Connait-on d'autres exemples de ce type avec des entreprises étangères?

Le cas de la France est très particulier. Dans les pays du nord, en particulier, les grandes décisions font l’objet de discussions avant d’être adoptées. Les syndicats sont réellement partie prenante dans la vie de l’entreprise. En France, ils sont le plus souvent mis devant le fait accompli ; il ne leur reste plus qu’à négocier quelques détails secondaires. Le problème, c’est que ça ne marche plus. Le cas de la SNCF en est l’illustration : le gouvernement annonce la réforme et veut limiter les négociations au cadre qu’il a ainsi imposé alors que les syndicats veulent discuter de la réforme elle-même, ce que le gouvernement leur refuse.

On dira bien que, aux Etats Unis aussi, le management de l’entreprise impose son point de vue aux salariés, à qui il arrive parfois d’être licenciés du jour au lendemain. La différence, c’est qu’en France, ce mode de management se combine avec la suffisance de certains cadres dirigeants et de certains hauts fonctionnaires. Or, il ne suffit pas d’avoir été dans un cabinet ministériel pour faire un bon DRH et être assuré d’avoir raison. La preuve : Air France.