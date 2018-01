Vers une crise du dollar ?

1,24 le 25 au matin, presque 1,26 le soir, retour à 1,24 en fin de semaine : le taux de change euro/dollar a connu une semaine financière chahutée, car politiquement mouvementée. Jeudi 25 janvier, pour calmer le jeu, le Président Trump dit à la CNBC qu’en fait « personne ne devrait parler du dollar » (de fait c’est un sujet de G7 ou de G20). « Il devrait être ce qu’il est » (It should be what it is), ce qui est une étrange proposition, mêlant conditionnel et indicatif présent ! Mais il ajoute, immédiatement après, que le dollar reflète l’économie.

Et, comme « nous faisons si bien, notre pays redevient économiquement si fort… le dollar va devenir de plus en plus fort, et au fond je veux voir un dollar fort ». Ces remarques, dont la logique peut échapper, étaient une correction, « un remède », aux propos de Steven Mnuchin, le Secrétaire au Trésor.

Steven Mnuchin avait en effet déclaré quelques heures avant, le 24 janvier : « évidemment un dollar plus faible est bon pour nous, c'est bon car cela a à voir avec le commerce et les opportunités » (CNBC). Il revient plus tard sur ces déclarations, disant qu’elles avaient été sorties de leur contexte. Il ajoute, depuis Davos où tout ceci se passe, que le dollar « est où il est » en fonction des marchés, sachant que c’est l’actif le plus liquide de tous, qu’il avance sans intervention, et qu’ « un dollar fort à long terme est ce qu’il y a de mieux pour les Etats-Unis et une monnaie de réserve ».

N’empêche que Mario Draghi, sans nommer personne (!), le 25 janvier, indique qu’annoncer qu’un taux de change (faible) est bon « pour les exportateurs et l’économie », c’est avoir un objectif de change. Et ces propos ne correspondent pas à la charte du FMI, où il n’y a pas d’objectif de change des économies. Avoir un objectif de change, sans concertation, c’est ouvrir la « guerre des changes » entre économies, ce qui augmente la volatilité sur les marchés et réduit la croissance. On comprend en effet que si l’euro monte, et surtout vite, l’inflation en zone sera encore réduite, donc toute la stratégie de change de la BCE et de Mario Draghi… Ce qu’il peut ne pas apprécier.

Tempête dans un verre d’eau ? Propos inutiles ou partiels, peu appréciés par Mario Draghi et finalement corrigés par Donald Trump ? Tout est donc fini ? Non.

D’abord, l’analyse qu’un dollar faible aide l’export est triviale, mais surtout fausse. Certes, il facilite l’export, surtout si les acheteurs sont très sensibles au prix, notamment plus au prix qu’à la qualité du produit. Mais, pour Apple par exemple, il n’est pas sûr qu’une réduction de 1% du prix aurait beaucoup amplifié le désir d’acheter le dernier smartphone. En revanche, la baisse du dollar renchérit toujours l’import. Donc, si les exports n’avancent pas de beaucoup avec la baisse du dollar, et surtout si la structure des importations ne change pas, en allant vers moins d’import et plus de production domestique, cette baisse du dollar creuse le déficit commercial et alimente l’inflation à court terme. Donc Steven Mnuchin avait en tête autre chose que ces effets mécaniques, mais quoi ?