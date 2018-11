Vers un Brexit sans Brexit : Cet accord de divorce qui se profile malgré les démentis officiels (et dans l'espoir qu'il ne sera pas appliqué)

C’est la presse britannique qui a relancé le débat. Quand le Times publie jeudi un projet d’accord qui permettrait à l'industrie financière de conserver son « passeport européen », inutile de dire qu‘il a provoqué beaucoup de sueurs froides dans les milieux politiques. Michel Barnier a immédiatement démenti ce type de négociations : « un article trompeur ». Quant aux partisans du Brexit, ils ont rapidement évacué cette question en expliquant qu‘elle n’était pas d’actualité.

Le passeport européen dont parle le Times est très important parce que si la finance de Londres le conserve, elle pourra continuer de distribuer tous les produits financiers qu’elle fabrique.

Si elle le perd (et en cas de hard Brexit, elle le perdra), la suprématie financière de la City sera compromise. Son activité et sa prospérité avec.

Les Anglais partisans du Brexit savent très bien que la ville de Londres perdra de son pouvoir et son attractivité, mais pour eux, peu importe. Les électeurs du Brexit ne travaillent pas à Londres, ils sont le plus souvent au chômage dans les régions industrielles abimées par les délocalisations.

Du côté des Européens, on se serait réjoui de voir les activités financières transférer leurs emplois et leur activité en Europe continentale. Mais il faut le reconnaître, aucune capitale en Europe n'est en mesure d’offrir une solution alternative à l‘efficacité de la City de Londres. Cette affaire n‘est pas banale. « Un article trompeur », comme l’a dit Michel Barnier en lisant le Times, mais ça ne trompe personne. En dépit du blocage, il existe des négociations fiévreuses autour du Brexit, fruits d’une opération politique spectaculaire et sophistiquée.

En clair, il s’agit de se mettre d’accord sur le principe d’un Brexit mais de remettre aussi à plus tard les conditions de la séparation en espérant qu’avec le temps, on ne se séparera pas. Dans les chancelleries, les bureaux et les antichambres ministérielles, les Anglais comme les Européens ont compris qu’ils devaient accepter un accord de Brexit tellement flou qu’il ne sera pas appliqué. Bref, on divorce, on l'annonce haut et fort, mais on s’arrangera pour ne pas se séparer. Alors, pourquoi en serait-on arrivé à ce genre de gymnastique? Tout simplement parce qu’il faut sortir du blocage actuel et du risque économique et social que fait courir un Brexit sans accord.

Nous avons aujourd'hui, des deux cotés du Channel, des études qui prouvent qu’un divorce provoquerait une déflagration économique, plus grave d’ailleurs du côté anglais que du côté européen. Pas pour des raisons idéologiques ou de grande stratégie. Mais pour des raisons pratiques d’organisation.

Il y a des liens qui ont été tissés dans les chaines de production et qui sont difficilement dissociables. Dans l’aéronautique, la pharmacie, l'industrie automobile, la finance et la banque, l’agroalimentaire, les interactions sont quotidiennes. Elles se matérialisent par des liens digitaux mais aussi par des liaisons physiques dont beaucoup passent par l'Irlande et pas le tunnel sous la manche.