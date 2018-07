Le verrou de Bercy, moralement condamnable, économiquement utile

Atlantico : Vous aviez écrit dans nos colonnes que la lutte contre la fraude fiscale ne peut être efficace qu'à condition d'émanciper l'administration fiscale de sa tutelle politique. Le verrou (ou les verrous ?) de Bercy participent-ils de cette tutelle ?

Ahmed Henni : Il existe plusieurs problèmes. Le premier tient au rapport entre les fonctions d’autorité politique et d’autorité administrative. Certes, l’autorité administrative est soumise à l’autorité politique quand il s’agit de mettre en œuvre un programme approuvé par les électeurs. Cependant, en ce qui concerne l’application de la loi, l’autorité administrative est, en principe, autonome. Les politiques ne peuvent l’en empêcher. Les auditions actuelles menées par la Commission des lois ont pertinemment éclairé cette autonomie de l’autorité administrative qui, face à un acte illicite, est tenue de poursuivre ou sanctionner.

Maintenant, outre cette structure générale de la hiérarchisation des fonctions d’autorité, il existe à l’intérieur de chaque administration des niveaux. Il est clair, qu’en principe, devant un acte illicite, un agent de niveau inférieur n’a pas à demander d’autorisation pour poursuivre ou sanctionner. Quitte à ce que l’accusé entame une action en contentieux ou en justice. C’est le principe.

Or, une vieille tradition centralisatrice fait que, souvent, les niveaux inférieurs sont dessaisis de leur pouvoir de poursuite ou de sanction. D’ailleurs, au lieu de s’atténuer, cette tradition ne fait que se renforcer avec la création de structures nationales d’enquête ou de poursuite. Les dossiers sont retirés aux agents ayant constaté les faits pour être traités à Paris. Si les lois de 1982 ont permis aux politiques (maires, notamment) d’échapper à ce type de centralisation, les agents de l’administration n’ont pas bénéficié de dispositions décentralisatrices qui puissent conforter davantage leur autorité – à ne pas confondre avec la déconcentration des services ou l’existence de services extérieurs dont les chefs restent soumis à la hiérarchie centrale.

C’est ainsi que l’administration fiscale connaît certaines limites dans son action décentralisée. Ce qu’on appelle le « verrou de Bercy », et dont on discute actuellement, attribue, en cas de fraude fiscale, au seul ministre du Budget le monopole des poursuites pénales devant la justice. L’administration peut, certes, prononcer des sanctions fiscales pécuniaires que le contribuable peut contester en contentieux. Mais aucune saisine du parquet ne se fait. Pour traduire l’auteur d’une présumée fraude fiscale devant une juridiction pénale, il faut que le service requiert l’avis favorable de la Commission des infractions fiscales, en clair l’autorisation centrale de Paris. Ce monopole est tel, qu’en cas de fraude fiscale, le parquet lui-même ne peut poursuivre pénalement de sa propre initiative.

La deuxième limitation à l’autorité des agents des services fiscaux est la centralisation au niveau du ministère de certaines affaires de par leur importance (contribuables sensibles et entreprises dites grandes ou stratégiques -- au dessus de 400 millions d’euros). Une entreprise domiciliée dans une petite ville de province peut ainsi être soustraite à l’appréciation du contrôleur du coin.

Selon vous, la suppression du verrou par les députés va donc permettre à la justice de travailler plus efficacement contre la fraude fiscale, même si certaines barrières resteront maintenues ? Faudrait-il également lever le verrou "ministériel" ? Le vote de cette mesure n'est-il qu'un effet de communication pour la majorité ?

Ahmed Henni : N’oublions pas qu’une justice fonctionne déjà : celle qui permet au contribuable d’entamer une action contentieuse et de contester la sanction fiscale ou pécuniaire qu’on se propose de lui infliger.

Pour le pénal, par lequel, ne l’oublions pas, le présumé fraudeur risque la prison, il faudra savoir qui sera habilité à poursuivre. Pour les affaires qui échappent au contrôleur du coin, comme celles évoquées ci-dessus, ce sera toujours le centre qui décidera. Pour les autres, on évitera le pénal dans la majorité des affaires qui seront probablement traitées dans le cadre de procédures contentieuses. Il faudra que l’affaire soit autrement sérieuse pour qu’on poursuive au pénal, procédure par laquelle on peut priver quelqu’un de sa liberté.

Là aussi se pose le problème de la centralisation des procédures. Faut-il, au nom de l’expertise et de l’efficacité, confier ces affaires à un unique parquet siégeant à Paris ?

Concernant les objectifs de communication des politiques, ils peuvent être réels mais on a souvent vu des lois de circonstance être opportunément saisies par les agents de l’administration ou les citoyens pour entamer des actions que n’avaient pas prévues le politiques.

Guillaume Bzowski : L'idée selon laquelle la suppression du verrou de Bercy serait le remède miracle à la fraude fiscale est séduisante mais relève du vœu pieu. L'Administration fiscale s'est dotée ou s'est fait accorder des instruments juridiques ainsi que des prérogatives redoutables (transfert automatique de données, police fiscale, allongement des délais de reprise, etc.) qui n'ont pas permis de mettre un terme définitif à la fraude fiscale. La systématisation du transfert de certains dossiers à la CIF ne rend pas nécessairement la lutte contre la fraude fiscale plus efficace. Actuellement, la CIF agit plus comme une chambre d'enregistrement que comme un filtre. Cette suppression partielle du verrou de Bercy conduira simplement à augmenter le nombre de dossiers transmis au parquet sans régler le problème à la racine. Le caractère obligatoire de la transmission des dossiers aura pour conséquence d'alourdir encore les sanctions mais aucunement de débusquer plus de fraudeurs ou des fraudes de plus grande envergure. Cette automatisation de la criminalisation de la matière fiscale ne se traduira pas par un gain d'efficacité.