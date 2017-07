La véritable pensée des inspirateurs de l’Islam contemporain

Les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui et qui promettent de durer prennent leur source dans le développement du fondamentalisme. Et ce concept n’est qu’un aspect du développement global de cette religion. L’Islam n’est pas devenu la seconde religion en France par la seule volonté des Musulmans vivant dans l’hexagone – même si l’argent provenant d’Arabie Saoudite et le prosélytisme des islamistes y ont contribué. Si les pouvoirs publics avaient eu la volonté de comprendre et de canaliser son émergence, il ne serait pas devenu l’enjeu que l’on connaît aujourd’hui, non plus que l’entité subversive qu’il incarne désormais pour une partie de ses adeptes, même si celle-ci est minoritaire.

Les fondamentalistes poussent, autant qu’ils le peuvent, l’obligation faite à tout musulman de propager les préceptes d’Allah.

Dans l’un de ses ouvrages, le sociologue spécialiste de l’Islam Bruno Etienne fait état d’une correspondance avec un vieux lettré musulman. Ce dernier s’étonne d’entendre les Chrétiens dire qu’ils respectent la religion musulmane: «Jamais vous ne nous entendrez dire que nous respectons votre religion; […] de votre part, le respect à l’égard de la nôtre est une abdication. Vous renoncez à nous imposer votre foi : nous, nous ne renoncerons jamais à étendre l’islam.» Ces propos paraissent d’autant plus clairs qu’ils reflètent la pensée des inspirateurs de l’Islam contemporain.

Extrait de "La France vulnérable. Terrorisme, criminalité, cyber-attaques" de Charles Pellegrini, publié aux Editions L'Artilleur.