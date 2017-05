"La veille de presque tout" : dommage qu'il y ait cette démesure

LIVRE

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT

de Victor del Arbol

Ed. Actes Noirs–Actes Sud

307 pages

RECOMMANDATION

BON

THÈME

Germinal Ibarra, flic en Corogne, s’est rendu célèbre pour avoir résolu l’affaire d’un meurtre d’une petite fille victime d’un pédophile. Quelques années plus tard, il est appelé au chevet d’une femme grièvement blessée. Il reconnait Eva Mahler, la mère de la petite victime. Que lui est-il arrivé ?

L’histoire va nous conduire jusqu’à Punta Caliente, lieu sauvage de Galice, où se croisent Maurizio, un vieux chapelier argentin rescapé de la dictature argentine, Daniel, son étrange petit-fils, Dolorès dont la fille a également disparu et l’énigmatique Paola qui n’est autre que le nom d’emprunt d’Eva qui a fui son milieu de riche héritière.

Des personnages aux histoires parallèles et imbriquées, tous hantés par leurs fantômes et portant en eux une souffrance obsédante venant du passé.

POINTS FORTS

- L’auteur réussit à créer une atmosphère particulière, très oppressante. Nous avons l’impression d’avancer dans un cauchemar rempli d’ombres ou chacun poursuit sa route péniblement en tentant de raccommoder ses blessures.

- Les histoires s’emboîtent bien malgré les multiples ramifications.

- Maurizio, le vieil argentin, retrouve un tortionnaire et, sans vouloir se venger, lui fait prendre conscience du mal qu’il a engendré. Une belle idée que de ne pouvoir accorder son pardon que si le bourreau se sent responsable. L’image des retrouvailles et de la prise de conscience est très forte.

- On comprend rapidement qu’Ibarra a réglé son sort au pédophile. On compatit avec l’acte mais aussi avec la souffrance qui en découle, le ronge et le conduit à rêver d‘en finir avec l’existence. Comme tous les personnages de ce roman, il est tiraillé entre vengeance et culpabilité.

POINTS FAIBLES

- Trop de surenchère dans le désespoir, le roman est jalonné de disparitions, de torture, de meurtres. Trop de situations dramatiques : la violence familiale, les pathologies médicales. Aucun personnage n’est épargné. Une vision bien noire de l’homme même si l’auteur semble s’inspirer de son vécu dans des quartiers défavorisés.

- Le roman nous tient éveillé mais il ne repose que sur son aspect tragique, présent à chaque page. S’il y a quelques mystères, il n’y a pas vraiment d’intrigue policière ni de rebondissement.

EN DEUX MOTS

Il ne s’agit pas d’un polar classique. L’auteur cherche plutôt à creuser la psychologie de ses personnages qui ont tous en commun une souffrance intérieure. Ce roman, d’une grande noirceur, a pour fil conducteur l’existence hantée par le passé. Des interrogations sur la difficulté de vivre quand on porte en soi les stigmates de l’histoire comme la torture dans un régime autoritaire ou des souffrances quotidiennes de la vie, en l’occurrence des événements graves tels que le viol, le meurtre, la disparition ou l’éducation d’un enfant handicapé.