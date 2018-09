Vegan : les éleveurs, bouchers, chasseurs et autres fromagers s’organisent pour lutter contre les attaques des anti-viandes

Ce mercredi 26 septembre, la place située devant l'abattoir de Houdan (Yvelines) regorge de monde. 500 agriculteurs (Fdsea, JA, Coordination rurale), éleveurs, chasseurs, bouchers, fromagers, ou autres sympathisants sont venus clamer leur ras-le-bol. Cette opération, nommée "copains comme cochons", consiste à dénoncer les exactions de ceux qui, parmi les vegans, ont des comportements extrémistes. La tendance voulant qu'il existe de plus en plus de personnes qui ne souhaitent plus manger de produits issus de la viande n'est, en l'occurrence, pas remise en cause (éventuellement contestée dans le débat d'idées, mais ce rassemblement n'a pas été organisé pour cela).

Ce sont les actes délictueux, les agressions criminelles qui sont signalées

Cédric Neveu est boucher, il tient la Boucherie du Parc, à Epinay. Il a eu sa vitrine fracassée. "Il y a eu 110 agressions contre des bouchers ou des fromagers depuis le début de l'année, témoigne-t-il à WikiAgri. Dont la moitié en pulvérisant la vitrine et en saccageant le magasin." Alors il est venu exprimer son "ras-le-bol". Lui et ses confrères déplorent non seulement les agressions, mais aussi les méthodes utilisées : "Toutes les attaques ont lieu par des hommes cagoulés, entre minuit et 4 heures du matin, uniquement vers des magasins isolés, jamais vers un étal de grande surface par exemple."

L'opération "Copains comme cochons" rassemble ainsi beaucoup de monde. Une fromagère, physiquement plutôt menue, témoigne en tribune de l'agression dont elle a été victime. Elle a visiblement été choquée, comme n'importe qui après une agression. Elle n'a toujours pas compris en quoi vendre des fromages de chèvre ou des camemberts lui avait valu d'avoir, elle aussi, sa boutique caillassée, au même titre que celle d'un voisin boucher et d'un autre charcutier à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Elle raconte comment son traumatisme a été ressenti jusque chez ses clients, qu'elle a dû rassurer, alors qu'elle-même, visiblement, est restée secouée...

Toutes les attaques ont lieu de nuit et sont commises par des individus cagoulés

Au passage, puisque ce sont des commerces de proximité qui sont attaqués, il ressort aussi que c'est l'ensemble de la ruralité qui est visée. Ils sont déjà de moins en moins nombreux au profit des grandes surfaces, d'où des désertifications jusqu'aux centres-villes...

C'est donc dans cet esprit de mettre un coup d'arrêt à ces actions que ces différentes victimes se retrouvent. La Coordination rurale fait circuler un document intitulé "éleveurs debout devant les abattoirs" qui reprend différents arguments en faveur de la filière viande, et tente d'en démolir d'autres en sa défaveur mis en avant par les mouvements vegans. Un céréalier drapé de jaune (couleur syndicale) explique ainsi à WikiAgri : "Moi, je suis venu de Seine-et-Marne et je suis producteur de céréales. Déjà, je suis solidaire des éleveurs, j'en ai parmi mes voisins. Ensuite, même pour moi, pour mes débouchés, je n'oublie que 55 % du blé est commercialisé pour nourrir les filières animales. Si on venait à les supprimer, je perdrais moi aussi ma raison d'exister."