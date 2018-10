"Valjean" de Christophe Delessart : audacieux et, en bonne partie, plus que convaincant

THEATRE

Valjean

De Christophe Delessart

Mise en scène: Elsa SALADIN

Avec Christophe Delessart

INFORMATIONS

Théâtre Essaïon

6, rue Pierre au lard

(à l'angle du 24 rue du Renard)

75004 Paris

Réservations : 01 42 78 46 42

Jusqu'au 19 janvier

Les jeudi vendredi et samedi à 19h30

ATTENTION: les représentations du vendredi sont en anglais.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Jean Valjean vit dans le secret depuis trop longtemps maintenant.

Il en est convaincu, il doit la vérité à son gendre, Marius Pontmercy. Il se lance alors dans le récit captivant de sa double vie, faite de fêlures, de drames, mais également de rédemption et de rencontres salvatrices. Un récit titanesque, multipliant les points de vue et les personnages, traversant les décennies et événements historiques, mais porté de bout en bout par une seule voix. Celle de Jean Valjean.

POINTS FORTS

- Une adaptation en seul en scène réussie

- Une salle et un décor qui ne font qu’un

- Une lumière cohérente et immersive

- Une interprétation de Jean Valjean surprenante ...

POINTS FAIBLES

- Une interprétation qui risque de dérouter certains spectateurs.

- Un premier degré parfois trop prononcé

- Une musique qui a tendance à sur-dramatiser

EN DEUX MOTS

De la contrainte naît la liberté. Cette assertion pourrait résumer le projet entrepris par Christophe Delessart et Elsa Saladin avec Valjean. Ou comment synthétiser une œuvre, somme de 5 tomes, en un seul en scène épuré, sans perdre la puissance évocatrice du chef d’œuvre d’Hugo? Un challenge audacieux, que l’auteur et la metteure en scène parviennent à relever de manière plus que convaincante, proposant un Valjean plus fragile et instable que le monolithe imperturbable de l’imaginaire collectif.

Si on peut regretter une sur-dramatisation de l’ensemble, parfois excessive, il convient tout de même de saluer ce monologue métonymique audacieux, qui prend toute son ampleur dans le superbe cadre du théâtre Essaïon.

UN EXTRAIT

"Aimez-vous bien toujours. Il n’y a guère autre chose que cela, s’aimer." Victor Hugo

L'AUTEUR

Christophe Delessart se passionne très tôt pour l’écriture et la comédie. EN 1982 il crée en province sa première troupe, L’Araignée Morgane, qu’il dirige jusqu’en 1987.Il commence à écrire et jouer ses premiers textes solos, dont une première adaptation de Valjean. De 1989 à 2005 il créé à Paris plusieurs monologues dont C’est chiant une vieille la nuit ou La Force de l'âge. Suivent en 2012 Autopsie des contes de Fées, et Médecine d’ours en 2014.