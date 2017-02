Les valeurs du monde de la tech : faites ce que je dis mais pas ce que je fais, la face très sombre de la Silicon Valley

Atlantico : Les conditions de travail des chauffeurs Uber, le personnel peu qualifié d'Apple qui est engagé via des prestataires extérieurs pour qu'ils ne bénéficient pas des primes d'intéressement de la firme de Cupertino... Entre les bonnes intentions des "entreprises de la Tech", qui déclarent œuvrer à la recherche de nouvelles solutions aux problèmes du monde et la réalité de leurs pratiques, le décalage peut apparaître plus que saisissant… Comment expliquez-vous ce décalage justement ?

Bernard Benhamou : C'est tout le décalage entre la communication corporate, la communication publique et la réalité de leurs activités.

Elles diffèrent de ce que l'on a pu connaitre dans le passé comme pendant l'âge d'or d'IBM par exemple. Elles sont capables d'avoir un impact dans tous les domaines, tout secteur confondu. Elles ont uberisé des secteurs d'activité entiers qui leurs étaient inconnus au départ. C'est pour cela qu'elles ont une telle résonnance dans les médias ou auprès des politiques. Elles changent les règles. Avant, elles n'opéraient que dans un secteur : télécommunications ou informatique. C'était les géants 1.0. Maintenant, on a des géants 2,3, 4.0 qui par leurs impacts dérangent beaucoup d'intérêts. Elles ont un impact social et économique qui est immense. Vu de ces entreprises, le fait d'apparaitre comme des entités honorables, y compris même reconnues diplomatiquement comme c'est le cas avec le Danemark qui crée cet ambassadeur auprès des GAFA est un enjeu crucial. Leur capital image est une ressource essentielle. Ils ont développé une image dite de "coolitude" branchée, en survêtements pour aller vers une "tyrannie en baskets" quand ces entreprises deviennent ultra dominantes et qu'elles ont des attitudes prédatrices, socialement et industriellement voire même d'un point de vue politique. On pense à Facebook qui veut se rapprocher de la presse en France pour écarter les "Fake News". De leur part, c'est une obligation de survie et pour nous, une obligation de vigilance.

Le plus visible d'entre tous, c'est Google. Ils ont été soucieux d'apporter un service utile à la planète mais en même temps, maintiennent une opacité sur leurs activités, qui, pour nous Européens, sont particulièrement inquiétantes. La plus emblématique aujourd'hui, celle qui est la plus valorisée des sociétés non cotées : Palantir. C'était la start-up de la CIA, financée par le fond d'investissement de la CIA. Il s'agit d'une pieuvre qui se repend sur tous les services de renseignements du monde entier. Elle est l'un des éléments clés de la campagne présidentielle de Donald Trump. Peter Thiel, son fondateur est d'ailleurs devenu le conseiller technologique du nouveau Président. On a là exactement le profil de sociétés de très haute technicité avec des gens de très haut niveau, qui peuvent participer à la transition entre une démocratie et une dictature.