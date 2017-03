"Ça va mieux ?" : quand la France remplace 25000 emplois industriels par 70000 intérimaires

L’emploi continue d’augmenter au quatrième trimestre 2016, soutenu par l’intérim

Au quatrième trimestre 2016, l’emploi continue de croître dans les secteurs marchands non agricoles (+64 400, soit +0,4 %, après +50 500 au trimestre précédent).

Il s’agit du septième trimestre consécutif de hausse. La légère accélération au quatrième trimestre 2016 repose essentiellement sur l’intérim (+37 600, soit +6,1 %, après +28 600). Sur un an, les créations nettes d’emploi dans les secteurs principalement marchands atteignent 187 200 (+1,2 %).

L’emploi salarié accélère légèrement dans les secteurs principalement marchands

Au quatrième trimestre 2016, l’emploi continue de croître dans les secteurs marchands non agricoles (+64 400, soit +0,4 %, après +50 500 au trimestre précédent). Il s’agit du septième trimestre consécutif de hausse. La légère accélération au quatrième trimestre 2016 repose essentiellement sur l’intérim (+37 600, soit +6,1 %, après +28 600). Sur un an, les créations nettes d’emploi dans les secteurs principalement marchands atteignent 187 200 (+1,2 %).

L’industrie et la construction détruisent encore plus d’emplois qu’ils n’en créent

Au quatrième trimestre 2016, l’emploi continue de baisser dans l’industrie et la construction, à un rythme similaire à celui du trimestre précédent : 5 500 emplois sont détruits dans l’industrie (soit −0,2 %) et 2 200 dans la construction (soit −0,2 %). Sur un an, l’industrie a perdu 24 900 emplois (soit −0,8 %) et 10 800 emplois ont été supprimés dans la construction (soit −0,8 %).

L’emploi tertiaire bénéficie encore de la nette hausse de l’intérim

L’emploi intérimaire continue d’augmenter fortement au quatrième trimestre 2016 (+37 600, soit +6,1 %). Dans le même temps, l’emploi du secteur tertiaire marchand hors intérim croît au même rythme que le trimestre précédent (+34 500, soit +0,3 %, après +29 600). Au total, l’emploi dans le secteur tertiaire marchand augmente solidement par rapport au troisième trimestre (+72 100 emplois, soit +0,6 %, après +58 200). Sur un an, l’intérim est en très nette hausse (+70 200 emplois, soit +12,0 %) et l’emploi du secteur tertiaire marchand dans son ensemble s’accroît de 222 900 (soit +1,9 %).

Cet article a été initialement publié sur le site d'Eric Verhaeghe