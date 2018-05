Usage excessif d’antibiotiques : de nouvelles études montrent qu’ils sont (en plus du reste) responsables de sévères réactions allergiques en chirurgie

Atlantico : Le Collège royal des anesthésistes britanniques vient de publier une étude sur l'anaphylaxie médicamenteuse , forme très grave d'allergie. Il apparaîtrait que les réactions allergiques à un certain nombre d'antibiotiques utilisés dans le cadre d'anesthésies précédant une opération chirurgicale seraient nombreuses (266 cas en un an). 3,8% de ces réactions ont entraîné la mort du patient . Comment expliquer ces réactions ? De quels antibiotiques parle-t-on ?

L'allergie en général

Stéphane Gayet : Le mot allergie est un terme médical dont l'acception tend à être de plus en plus précise, sans grand rapport avec son emploi courant.

Lorsque la notion d'allergie a été introduite en 1906 par Von Pirquet, elle signifiait simplement "Une façon inhabituelle de réagir à une substance donnée", plus précisément une substance antigénique (antigène), c'est-à-dire capable de déclencher une réaction immunitaire.

C'est le domaine vaste et complexe du système immunitaire : ensemble de cellules, tissus et organes disséminés dans notre corps et dont la vocation est de nous défendre contre les agressions microscopiques, surtout microbiennes. Mais, alors que les réactions immunitaires physiologiques (normales) ciblent surtout des agents infectieux, les réactions immunitaires pathologiques (anormales) de type allergique ciblent surtout des substances non infectieuses (antigènes allergéniques non infectieux). L'allergie apparaît donc comme un processus qui détourne le système immunitaire de sa mission première (physiologique) et dont le résultat est de nous rendre malades.

Les antigènes allergéniques – qui déclenchent des phénomènes allergiques – sont en général des substances pas particulièrement agressives par nature. Mais notre système immunitaire les interprète comme dangereuses en se fourvoyant : c'est le mystère de l'allergie. Non seulement la sensibilisation – étape préparant l'allergie – à une substance antigénique non nocive est inappropriée, mais de plus la réaction allergique qui survient lors d'un nouveau contact est excessive. On peut dire que l'allergie, c'est un peu comme prendre un canon pour tuer une mouche. Le canon, c'est par exemple le choc anaphylactique qui est très grave ; la mouche, c'est par exemple un antibiotique, substance qui n'est pas agressive pour le corps humain. Il faut bien distinguer l'agressivité, la nocivité d'une substance (alcool, acide, formol, chlore…) et le pouvoir allergénique d'une substance.

Pour revenir au sens exact du mot allergie, ce terme médical signifie "hypersensibilité à un antigène" et principalement hypersensibilité immédiate. C'est donc une pathologie, d'expression variable. Quelle que soit son expression clinique (pathologique), une allergie typique ou atopique comporte quatre composantes : un terrain personnel ou familial (hérédité : notion de terrain "atopique" qui prédispose aux allergies), une étape de sensibilisation à l'antigène allergénique (circonstance qui conduit le système immunitaire à considérer à tort une substance allergénique comme un agresseur), une phase plus ou moins longue de constitution de l'allergie par les cellules immunitaires et une étape clinique (pathologique) de nouveau contact avec la substance allergénique, déclenchant la réaction allergique. Les allergiques sont donc trahis par leur système immunitaire dont les cellules se sont fait berner.