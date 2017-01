L'univers carcéral : un roman gris et courageux

LIVRE

Métamorphose d’un crabe

de Sylvie Dazy

Ed.Le Dilettante

160 pages

15 euros

L’AUTEUR

Sylvie Dazy

A vingt ans, Sylvie Dazy est devenue éducatrice dans les prisons de Fleury-Mérogis et de la Santé .

Vingts ans après, elle a décidé d’écrire son premier roman, inspiré par son expérience dans le monde carcéral .

THEME

Christo, un gars du nord, titulaire d’une licence d’anglais, devient fonctionnaire et surveillant à la prison de la Santé, loin du café familial, situé dans l’ombre de la prison de Bapaume .

Dans le monde de la tôle, il pense assouvir sa quête d’aventure en temps réel : avec une vie de déambulations dans les couloirs et coursives insalubres de la prison où il frôle le danger , les révoltes , les parloirs , mais aussi la solidarité entre les hommes, surveillants et surveillés, qu’ils soient balances , demi-chefs, faux copains ou vrais dingues .



Une vie faite de codes à respecter pour sa survie .

Christo va s’y engouffrer sans espoir de retour.

POINTS FORTS

- Une vraie découverte de l’univers carcéral.

- Un style en adéquation avec le sujet.

POINTS FAIBLES

- Une écriture confuse.

EN DEUX MOTS

Un roman gris et courageux.

UN EXTRAIT

Christo arrive le matin à la prison (Page 93) :

"A 8 heures la détention est encore calme. Peu de personnel, même si la relève de la journée est arrivée, peu d’avocats, de visiteurs, de machin-choses en civil qui dispensent le bien, tous ces gens estimés nécessaires, et je le reconnais, ils le sont, mais qui ne connaissent pas l’histoire comme nous, qui se font entourlouper. Ils disent amen, ils sauvent le monde. Nous on se contente de le protéger. Vers 10 heures tous ces messies laïques arrivent. La détention change de couleur, elle vibre comme une jeune fille, elle a des espoirs et fait des manières; alors ont sourit. On ne triche pas: comment les anciens gardiens vivaient dans ces geôles d’avant les réformes, cela se raconte encore . L’ombre portée de la souffrance des prisonniers tombait sur eux, qu’ils s’en défendent ou qu’ils le réalisent. Tous ensemble dans le même bateau mal barré. Alors ces petits espoirs sur pattes qui sillonnent les parloirs, les avocats, les visiteuses, les conseillers d’insertion ou encore les infirmières , les professeurs, tous ceux-là parfois pleins de morgue, de générosité prétentieuse, même si nous avons parfois envie de les rabrouer, nous les accueillons, version matin moderne, cela ne nous est pas si difficile figurez vous."

RECOMMANDATION

BON