Unedic, assurance santé, retraites : le modèle social s’invite dans la campagne électorale, mais le paritarisme fait de la résistance

La grand’messe qui réunit les syndicats au siège du Medef pour trouver des solutions au financement du système d’allocation chômage a très peu de chance de déboucher sur des réformes pérennes. Au mieux, on va une fois de plus bricoler un aménagement des paramètres qui ne bousculera pas les rapports de pouvoir internes et qui permettra de gagner du temps et d’attendre la prochaine présidentielle.

Le problème est désormais politique. L’Unedic est sans doute le dossier du modèle social le plus fragile, et le plus urgent à régler avec plus de 30 milliards de dettes, mais faut admettre que l’ensemble des organismes sociaux sont en mauvais état.

Outre l’assurance chômage, il faudra aussi se pencher sur l’assurance maladie, puis la retraite.

Les enjeux sont considérables.

D’abord parce que les besoins de financement sont eux mêmes considérables. Le budget social aujourd’hui dépasse le budget de l’Etat.

Ensuite l’équilibre du système est directement impacté par la situation conjoncturelle (pas de croissance, c’est moins de recettes et plus de dépenses), impacté également par les mutations structurelles (la montée en puissance des activités individuelles, le digital, la mondialisation des activités, et la démographie qui allonge l’espérance de vie, les progrès scientifiques qui aggravent le coût de la santé et c’est heureux).

Enfin, la gestion paritaire du système hérité de l’immédiat après guerre a sclérosé la gouvernance dans la mesure où les syndicats sont plus préoccupés par leur propre survie que par l’équilibre global.

Le résultat est que les systèmes se retournent vers l’Etat à chaque fois qu’ils sont en difficulté. Et c’est logique, le modèle social est évidemment une composante importante de la politique économique et de la compétitivité du système de production. Un modèle social trop cher, c’est l’assurance d’une compétitivité trop faible, donc peu de croissance, et peu d’emplois.

Tout est lié.

La majorité des experts sont d’accord sur la nécessite de refonder l‘organisation et le financement du modèle social français pour le préserver. Sur les retraites, c’est compliqué mais on sait qu’il faudra adapter l’âge de départ à la retraite et le niveau des retraites à l‘évolution de l‘espérance de vie. L’essentiel du débat sera aussi d’adapter les conditions de retraite à la nature du travail pendant la vie active.

Sur l’assurance maladie, le rééquilibrage est compliqué à mettre en œuvre parce que ça touche à la répartition de la contribution financière entre le salarié, son employeur et l’Etat. Ça touche au partage entre ce qui relève de la logique assurancielle ou de la logique de solidarité. C’est compliqué aussi parce que ça nécessite un changement dans la gestion des établissements de santé. C’est compliqué parce que ça touche à des intérêts corporatistes. Mais c’est gérable.