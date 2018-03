UDI : comment les grandes valeurs du centre se sont noyées dans les sables d’une modération sans vision

Atlantico : Ce 17 mars, l'UDI tiendra son congrès à Paris, où Jean-Christophe Lagarde sera le seul candidat à sa succession. Dans un monde politique qui s'est recomposé au cours de ces derniers mois et ces dernières années, que reste-t-il du centre « historique » ? En quoi les valeurs du centre défendues par les partis, du MRP, de l'UDF, par des personnalités comme Jean Lecanuet, du personnalisme d'Emmanuel Mounier aux racines démocrates chrétiennes, se sont-elles effacées au profit d'une simple valeur de modération ?

Christophe Boutin : Le centre a mis longtemps à émerger en France et a toujours été un peu suspect. N’oublions pas que la politique française s’est structurée au moment de la Révolution française sur un clivage droite/gauche qui ne laissait guère de place aux « tièdes » : il fallait répondre à la question du veto royal. Dans le glissement qui mena ensuite de 1789 à 1793, le « Marais », la « Plaine », céda aux assauts de la « Montagne » jacobine qui, toujours plus à gauche, poussait par voie de conséquence ce centre toujours plus à droite. En sus, une partie de ce centre, les Girondins, volontiers décentralisateurs, se firent taxer de fédéralisme, un terme honni dans notre France centralisatrice.

Après Thermidor pourtant, de Staël à Constant, c’est le même appel à écarter en même temps du pouvoir l’extrême droite monarchiste et l’extrême gauche « partageuse » pour mettre en place un gouvernement du centre, celui des classes moyennes, un gouvernement dont Tocqueville dira qu’il n’est peut-être pas le plus éclairé mais qu’il est le moins dispendieux. Mais viendrontBrumaire, Napoléon, puis la Restauration, et c’est finalement Louis Philippe qui, après 1830, mettra en place ce gouvernement de bourgeois aisés. Très vite donc, le centre est perçu comme lié, sinon à la finance, au moins à l’entreprise, et peu soucieux de laisser s’exprimer directement le peuple, qu’il soit de droite avec les bonapartistes ou de gauche avec les socialistes.

Rallié comme tous les républicains au suffrage universel après 1848, le centre va trouver son supplément d’âme dans une démocratie chrétienne qui l’ancre comme malgré lui à droite, à cause du côté religieux, quand il n’a intellectuellement d’yeux que pour la gauche. Mais il se construit aussi avec le glissement à droite de partis de gauche liés eux à des réseaux humanistes très présents sous la IIIe République. Sa place – en fait celle des divers partis qui le composent, car il n’est pas unitaire - de « charnière » va en faire un élément important de la politique, avec comme point culminant la IVe :pouvant s’allier aussi bien avec une droite modérée qu’avec une gauche modérée, le centre devient faiseur de rois.