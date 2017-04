"UBU" : Jarry méritait mieux

Bonnes feuilles Comment la distinction emplois abrités/exposés a pris le pas sur celle entre le secondaire et le tertiaire

Un constat s’impose : l’imbrication de l’industrie et des services est devenue si forte qu’elle rend de moins en moins pertinente la distinction traditionnelle entre les emplois industriels et les emplois tertiaires. Extrait de "Dynamique des emplois exposés et abrités en France" Philippe Frocrain et Pierre-Noël Giraud, publié aux Presses des mines. 1/2