Turquie et autres pays émergents face aux Etats-Unis : la guerre commerciale est-elle en train de muter en une guerre des monnaies ?

Atlantico : Ce 10 août, Donald Trump a pu enclencher un nouveau volet de la guerre commerciale en relevant les tarifs douaniers sur l'aluminium (20%) et sur l'acier (50%) en raison de la chute de la Livre turque qui s'est réalisée ces derniers jours et semaines. La guerre commerciale est-elle en train de provoquer une guerre des monnaies du côté des pays émergents ?

Rémi Bourgeot : On constate une grande confusion sur la nature même du régime monétaire dans lequel nous vivons. On interprète souvent les politiques monétaires des différents pays, qu’ils soient développés ou émergents, comme s’inscrivant dans une guerre des devises visant à améliorer leur solde commercial. Cette notion de guerre des devises est en réalité très relative. La plupart des gouvernements, hors d’Asie, ont plutôt tendance à se réjouir d’un taux de change élevé, voire très fortement surévalué qui, aussi instable qu’il soit, donne une illusion temporaire de richesse en termes d’accès aux marchandises internationales, jusqu’à ce que la pression qui en résulte sur l’activité économique et sur l’équilibre financier du pays ne précipite un ajustement, souvent brutal.

On peut donc voir un schéma répétitif dans les crises monétaires qui touchent une grande partie des pays émergents, mais aussi les pays de la zone euro, dans le contexte de la disparition des variations de change au sein de l’union monétaire. La suppression de ces variations s’est traduite tout au long des années 2000 par des divergences en termes de taux de change réels, les pays du sud ayant alors une inflation structurellement bien plus élevée que le nord.

Dans le cas des pays émergents, l’appétit pour la surévaluation constitue également un schéma assez général, mais il convient de constater d’importants écarts entre régions mondiales. Si l’Amérique latine et le Moyen-Orient sont des régions très fortement enclines à la surévaluation de leurs taux de change réels, on constate une évolution plutôt opposée en général en Asie depuis la crise de la fin des années 1990. En plus de la question de la constitution d’importantes réserves monétaires, les intérêts manufacturiers ont tendance à prévaloir dans la plupart des pays d’Asie dans les décisions relatives aux taux de change.

En Amérique latine, tout au long des années 1980 et 1990, les politiques visant à fixer le taux de change national par rapport au dollar se traduisaient, du fait des différences dans les taux d’inflation par rapport aux USA, par une envolée des taux de change réels (et donc une envolée des prix en dollars des marchandises locales), conduisant à de forts déséquilibres commerciaux et donc financiers. Même sans fixer la valeur de leurs devises par rapport à une monnaie de référence, les pays émergents sont désormais soumis à un cycle financier mondial reposant sur un schéma d’investissement bipolaire, de l’euphorie dans l’évaluation des perspectives de ces pays et des opportunités financières qu’ils présentent, à la fuite de capitaux. En découlent des périodes de surévaluation suivies d’une chute brutale, puis d’un maintien de la devise à des niveaux bas pour permettre un rééquilibrage jusqu’à ce que débute la phase suivante d’euphorie.

La Turquie a une longue histoire de surévaluation de son taux de change et de déficits commerciaux chroniques. En ce sens, l’approche de Donald Trump qui consiste à accuser le pays de manipuler son taux de change à la baisse n’a pas de fondement économique. C’est plutôt le contraire ; la livre turque souffre d’épisodes de surévaluation à peu près systématiques, jusqu’à ce que cette dynamique s’avère insoutenable. De redoutables déséquilibres commerciaux et financiers se creusent au cours de ces épisodes, avec la constitution d’une montagne de dette privée en devises, jusqu’à ce que la livre se retrouve soudainement sous pression.

Cela avait été le cas déjà, bien sûr lors de la crise turque de 2001 dans le contexte de la série de crises qu’avaient traversé les pays émergents, de l’Asie à l’Amérique latine. Mais aussi en 2013 en raison de la normalisation dans la gestion du dollar par la Réserve fédérale, qui avait tari les afflux de capitaux et mis en difficulté les pays qui en dépendent pour financier leurs déficits extérieurs. La Turquie a réduit son déficit commercial de façon importante depuis 2013. Mais les dettes en devises, qui ont résulté de déficits courants allant certaines années jusqu’à 10% du PIB, compromettent la stabilité du pays, d’autant plus dans le cadre de politiques répétées de relance par le crédit. Ces montagnes de dette en dollars et en euros nourrissent la chute spectaculaire de la devise, exacerbée par les déclarations de Donald Trump.

La croissance turque des dernières années a été portée par une vague de crédit et une bulle immobilière. Et, au contraire d’un certain nombre de banques centrales, notamment en Asie du Sud-Est, qui ont anticipé progressivement le désintérêt et la défiance des marchés mondiaux vis-à-vis des pays émergents résultant du dollar fort et de la remontée des taux américains, on a vu en Turquie une réaction plus tardive et donc défensive, du fait de cette stratégie de relance qui n’était pas durable, dans un contexte de fort endettement des entreprises du pays en devises étrangères. Dès lors, dans une situation de crise monétaire, il est redoutable pour une banque centrale d’avoir à courir derrière les marchés de capitaux par des hausses de taux brutales et tardives ou en sacrifiant des réserves monétaires insuffisantes. Ces deux stratégies, après le déclenchement d’une crise monétaire, s’avèrent souvent vaines.

Comment comprendre les actions menées par les différents pays émergents, Turquie en tête, cherchant à dévaluer leur monnaie ?

Les premières années après le déclenchement de la crise financière mondiale avaient vu se développer la thèse curieuse d’un découplage entre les pays développés en crise et les pays émergents qui affichaient alors des taux de croissance élevés qui semblaient défier la gravité de la crise internationale. La situation s’est rapidement renversée, à partir du moment où la situation chinoise s’est dégradée et où les vagues géantes de capitaux vers les pays émergents, issues de la politique de relance monétaire de la Fed, ont commencé à tarir. La Chine a considérablement manipulé son taux de change du début des années 1990 jusqu’à 2005 puis a opéré une réévaluation conséquente à partir de cette date, sous la pression du congrès américain. Depuis environ cinq ans les pressions de marché sur le yuan ne sont plus à la hausse mais à la baisse. Les autorités chinoises ont plutôt cherché ces dernières années à limiter la chute de leur devise et les sorties de capitaux. Mais au cours des derniers mois, ces tendances à la baisse de la devise sont devenues un outil dans le conflit commercial avec les Etats-Unis, avec l’idée que les autorités peuvent aisément laisser le yuan se déprécier en laissant faire les forces de marché, pour contrer les mesures douanières.

La gestion du taux de change est plus généralement liée au poids politique plus ou moins conséquents des intérêts de l’industrie manufacturière. Alors que ces intérêts sont centraux dans le jeu de nombreux pays comme la Chine, c’est beaucoup moins le cas dans d’autres pays émergents. Dans les pays exportateurs de gaz et de pétrole, ce poids est en général proche de zéro et la perception du taux de change ne prend alors que très peu en compte la question du développement industriel. C’est le cas de la Russie par exemple, où le taux de change du rouble avant 2014 freinait tout développement industriel conséquent, malgré le potentiel scientifique du pays. Dans ces cas, la perception du taux de change repose sur un équilibre entre aspects commerciaux (centrés sur l’énergie), budgétaires et financiers qui n’incluent que très peu la question industrielle.