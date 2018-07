Turquie : Erdogan renonce à l’état d’urgence tant son contrôle sur le pays lui permet de s’en passer

Atlantico : La fin de l'état d'urgence a été décrétée par Erdogan le 18 juillet dernier, mettant fin à deux années entières de contrôle total de la part du Président turc, deux années marquées notamment par les purges mais aussi les élections remportées très largement par Erdogan et son parti. Quel bilan peut-on faire de ces deux années d'agitation extrême en Turquie ?

Alexandre Del Valle : Plus qu'une agitation extrême, il y a un mouvement de fond que j'ai analysé depuis le début des années 2000 qui consistait à agir en deux étapes. La première étape, c'était d'avoir l'air modéré pour séduire les Européens, neutraliser les Américains et l'OTAN. C'est ce qui a conduit à empêcher l'armée turque de perpétrer un coup d'état contre Erdogan. Erdogan a joué la carte de l'Europe et de l'Amérique pour que l'OTAN empêche son armée de le renverser. Il ainsi un temps misé sur « l’ennemi » lointain « mécréant » occidental (« stratégie du Cheval de Troie décrite dans mes ouvrages) face à l’ennemi principal » « proche », c’est-à-dire les Kémalistes « apostats », laïques.

Une fois qu'il a consolidé son pouvoir, à partir des années 2008-2013, juste après !es premières grandes purges anti-kémalistes consécutives à l’affaire Ergenekon et aux répressions des manifestations du parc de Gezi, il a commencé à devenir bien plus radical et à dévoiler sa vraie nature ou sa face « illibérale » autoritaire. Dès 2008, il a ainsi procédé à des purges dans les médias et dans l’armée et l’administration dont on a alors assez peu parlé en France et dans les médias occidentaux. Déjà, le prétexte de lutter contre une « tentative de coup d'État » anti-AKP avait été mentionné. En 2013, ce fut la fameuse révolte du parc de Gezi sur la place Taksim d’Istanbul qui servit de prétexte à une nouvelle salve de purges. Face aux critiques naissantes lancées par les Occidentaux, Erdogan commença à ce moment à devenir insultant et verbalement menaçant et violent envers ses anciens pseudos « amis » d’Occident tout à coup devenus des empêcheurs de tourner en rond après l’avoir cautionné et protégé face aux militaires kémalistes anti-islamistes et à « l’Etat profond » (Derin Devlet). Et à partir de 2014, on avait déjà le « vrai » Erdogan, le « national-islamiste » fidèle à son passé et redevenu actuel et dont l’opposition connaissait et dénonçait depuis le début un « agenda caché » que l’Occident faisait semblant de ne pas voir… Son obsession de changer la constitution date des années 2007-2008 et personne ne peut donc être surpris de son évolution actuel à part les faux-naïfs ou les vrais ignorants.