Turquie : le coup d'Etat civil a réussi

Atlantico : La révision constitutionnelle qui vise à élargir les prérogatives du chef de l'Etat en Turquie devrait être soumise à référendum le 16 avril. Elle prévoit notamment de faire basculer le régime parlementaire actuel vers un régime présidentiel dans lequel le poste de Premier ministre serait supprimé et où l'exécutif pourrait avoir la mainmise sur le judiciaire. Peut-on dire aujourd'hui que cette constitution vise à légitimer la dérive autoritaire de l'Etat Turc ?

Laurent Leylekian : Oui sans aucune doute : le travail de sape engagé voici quinze ans par Erdogan a remarquablement porté ses fruits. Il a dans un premier temps favorisé la renaissance des identités minoritaires pour se concilier les bonnes grâces de l’Occident en donnant l’impression d’une démocratisation de la société. Parallèlement, il s’est appuyé sur la confrérie Gülen pour investir des pans entiers de l’administration, notamment la Justice, l’Education et les médias, pour desserrer l’étau kémaliste et pour se défaire de l’emprise des militaires : ce processus a été plutôt convulsif avec notamment les affaires Ergenekon et Balyoz.

Et par la suite – à partir de 2010 environ – il a détruit méthodiquement ceux-là même qui l’avaient soutenu dans son accession au pouvoir : une certaine gauche pro-européenne, les minorités qui s’étaient partiellement réappropriées l’espace public et d’une manière général tous ceux qui ont cru que la peste les délivrerait du choléra.

La gauche radicale turque rassemblée sur le point d’ancrage que constituait le HDP, à forte composante kurde, et les partisans réels ou supposés de Fetullah Gülen constituent les dernières victimes de ce processus. A ce sujet, il y a fort à parier qu’on ne connaîtra pas avant longtemps la vérité sur la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 mais les conséquences de cette opération ont été similaires à celles de l’incendie du Reichstag en Allemagne en 1933 : des purges gigantesques qui ont parachevé la création d’un Etat-AKP. Aujourd’hui, il n’existe plus aucun contre-pouvoir en Turquie.

La Turquie est confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux en plus d'être traversée par une vague d'attentats sans précédent. Dans ce contexte quelles sont les chances pour que cette réforme soit adoptée par le peuple ?

Je pense que cette réforme sera adoptée sans problème et pour plusieurs raisons : d’une part, il n’existe plus d’alternative politique : le HDP en particulier a été décapité et la plupart de ses dirigeants sont en prison ou en exil. Le MHP – l’extrême-droite turque qui n’a jamais été aussi "laïque" qu’on a bien voulu le dire – et M. Erdogan ont désormais en partage la même vision islamiste et ethno-nationaliste et ont scellé une alliance en vue de ce referendum. Le parti kémaliste (CHP) de Kemal Kiliçdaroglu – qui n’est d’ailleurs guère moins ethno-nationaliste – est quant à lui dans un état de faiblesse inédit. Bref, la démocratie, qui en Turquie n’a jamais été une réalité que pour les Turcs ethniques, ne l’est plus même pour eux.