Le tueur de Fort Lauderdale entendait des voix ! Oui mais pas n’importe lesquelles…

Dialogue entendu (et un peu imaginé) dans une salle de rédaction parisienne. "Chef, le gars de Fort Lauderdale était américain !". "Excellent, tu commences ton article par ça !". Quelques minutes plus tard. "Chef, il avait été soldat en Irak !". "Génial ! Tu insistes là-dessus. Et tu te démerdes pour glisser que si les Etats-Unis n’avaient pas envahi l’Irak, ce drame n’aurait pas eu lieu".

Un peu plus tard. "Chef, on a son prénom !". Le rédacteur en chef, la voix brisée par l’angoisse : "Driss, Sofiane, Smaïn ?". "Non chef, Esteban !". "Génial… Je t’aime… Dieu que c’est beau Esteban. Tu m’en mets plein de l’Esteban dans ton article !". Quelques minutes passent. "Chef, il a voyagé avec son revolver dans ses bagages". "Merveilleux… Tu fais un peu de sauce sur le lobby des armes à feu aux Etats-Unis. Et tu t’arranges pour faire comprendre que c’est Trump qui, finalement, est responsable de la tuerie".

Plus tard encore. "Chef, le FBI dit que le gars entendait des voix". "Formidable… Je t’adore… Insiste bien sur le fait que le type était un déséquilibre. Que ça n’a rien à voir avec le Coran, l’islam, l’islamisme". "Oui chef, mais le gars a dit que ces voix lui commandaient de rejoindre Daesh !". "Quoi, qui, que, comment ! T’arrête immédiatement ton article. Sinon il va être trop long".

Ainsi vont les choses telles qu’on nous les raconte. Le déséquilibré, c’est mode, c’est chic, c’est tendance. Mais pas n’importe quel déséquilibré ! Le déséquilibré qui aurait massacré des catholiques pour se venger de la Saint-Barthélemy ne bénéficie d’aucune exposition médiatique. Pareillement silence est fait sur le déséquilibré juif qui tue des musulmans sous prétexte qu’il s’est passé deux ou trois choses à l’Hyper Casher de la Porte de Vincennes. Pas un mot non plus sur le déséquilibré au crâne rasé qui sème la terreur dans les cités au motif que la victoire de Charles Martel à Poitiers n’était pas complète. C’est pô juste !

Il est vrai que concernant les déséquilibrés, je ne suis pas expert en la matière. Je suis donc allé consulter Doctissimo, un site de référence. J’y ai trouvé de longs développements sur la paranoïa, la schizophrénie, la dépression, la bipolarité. Rien, strictement rien sur l’islamisme. C’est une grave, très grave lacune. Mais en même temps, il est dit sur Doctissimo que les troubles psychologiques se définissent par la manifestation de pensées délirantes. Et alors là pour le coup, il suffit de visiter les sites rattachés à l’Union des organisations islamiques de France ou au Comité contre l’islamophobie en France…