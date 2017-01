"Trumpoutine", die Reaktion : Angela Merkel tente de secouer l'Europe sur l'état de sa défense, mais le fait-elle pour de bonnes raisons ?

Atlantico : Angela Merkel a déclaré que l'Europe serait naïve de penser qu'elle pourra toujours compter sur les autres pour résoudre ses problèmes avec ses voisins, les autres étant les Etats-Unis. Cette déclaration visait les pays d'Europe de l'Est. Pourquoi est-ce que Angela Merkel tient cette réflexion aujourd'hui ? Quel est le contexte actuel dans lequel s'inscrit cette déclaration ?

Florent Parmentier : La déclaration d’Angela Merkel est opportune, dans la mesure où elle arrive au moment où des troupes américaines arrivent sur le sol polonais afin de renforcer la défense du pays. Depuis l’annexion de la Crimée en mars 2014, l’inquiétude est réelle dans les Etats baltes, qui ont commencé à prendre un certain nombre de mesures contre les possibilités d’une « guerre hybride » menée par la Russie. Elle l’est paradoxalement également à Varsovie, pays plus grand, sans minorité russe et à la défense plus solide, puisque la Pologne a entrepris un politique de réarmement.

Dans ce contexte d’inquiétude, et voyant les divergences possibles entre d’une part la volonté de Trump de se rapprocher de Vladimir Poutine, et d’autre part le souhait de la Pologne et des Etats Baltes, Angela Merkel souhaite rappeler qu’il existe aussi des responsabilités européennes dans la défense du continent. Sa prise de position permet de rappeler que Donald Trump a volontairement dénigré l’OTAN lors de déclarations qui pointaient le coût de cette organisation pour les Etats-Unis.

Il est donc naturel qu’elle prenne en compte ce problème, et qu’elle le rappelle quelques jours avant l’intronisation de Donald Trump, qui pourrait avoir de grandes conséquences sur la défense en Europe. Cela lui permet paradoxalement d’avancer comme un pôle de l’Europe de la défense, alors même qu’elle ne dispose pas de la première armée du continent, se situant derrière la France en la matière. Aux dirigeants français de rappeler que c’est vers Paris que l’on se tourne pour intervenir en Afrique ou au Moyen-Orient, et non vers Berlin.

Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour apporter des solutions à ses difficultés avec ses voisins, sachant que la Russie impose un tempo sur les questions internationales ?

La Russie est effectivement capabled’imposer son tempo sur un certain nombre de questions internationales. On voit bien par exemple comment, sur la question syrienne, Vladimir Poutine a su utiliser l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) de septembre 2015 pour impulser une nouvelle phase du conflit syrien, pendant laquelle la Russie a été impliquée beaucoup plus directement pour défendre ses positions.Cette intervention russe est intervenue après l’échec des volontés françaises et américaines d’intervenir militairement contre Bachar el-Assad. A cet égard,le pouvoirrusse s'est moins motivé par la défense du régime en place que par la protection de l'armée syrienne et de la souveraineté de l'État. On pourrait également rappeler que dans le contexte du conflit ukrainien, la Russie a été capable d'imposer son rythme, en sachant, pour commencer,comment mener une guerre hybride et comment résister au coût des sanctions européennes, qui ont le maximum d’effets à court terme, avant que les stratégies de substitution commencent à faire leurs effets. Politiquement, on voit bien que Vladimir Poutine se trouve aujourd'hui dans un tempo qui lui est propre, celui des élections présidentielles russes qui sont normalement prévues en 2018, et qui lui imposent de proposer un nouveau récit à sa population.