Trump ou Obama ? Macron ou Hollande ? Vous n’y êtes pas du tout, le retour de la croissance dans le monde doit beaucoup plus à... la vision de Janet Yellen

Atlantico : Ce 2 février sera la dernière journée de Présidence de la Fed pour Janet Yellen, en poste depuis le 3 février 2014, et dont l'action pour l'économie américaine a été largement saluée. Au cours de ces quatre années, Janet Yellen a été en charge de la sortie progressive de la politique "non conventionnelle" qui avait été initiée par son prédécesseur, Ben Bernanke. En quoi son apport a-t-il pu être décisif au cours de cette période de transition, notamment sur la question de la prise en compte de chiffres de l'emploi élargi "slack", et des chiffres de l'inflation "sous-jacente" pour éviter une sortie trop rapide du programme monétaire en place ?

Rémi Bourgeot : Janet Yellen a pris la direction de la Réserve fédérale début 2014, à un moment où la reprise américaine était déjà avancée.

Le taux de chômage avait reflué en-deçà de 7% après avoir atteint un pic à 10% en 2009. Cette reprise a reposé sur l’action résolue du gouvernement, à la toute fin de l’ère Bush puis principalement sous Barack Obama, en mettant en œuvre un véritable plan visant à débarrasser le système financier de ses actifs les plus douteux. Cette action a été controversée, à juste titre, mais elle a permis de relancer le crédit et elle s’est même avérée profitable pour l’Etat, du fait de l’impact de la reprise sur une partie de ces actifs nationalisés. Sur le plan de la politique monétaire, la réponse de la Fed a immédiatement consisté à abaisser les taux directeurs à leur plancher, Ben Bernanke ayant à l’esprit les erreurs de la Fed dans sa gestion de la crise de 1929. Un gigantesque programme d’achat de titres obligataires a de plus été mise en place, sous plusieurs phases successives, pour assouplir les conditions de crédit au maximum et créé un effet d’enrichissement des ménages, ce dernier aspect étant assez discutable dans son efficacité macroéconomique.

Lorsque Janet Yellen prend les commandes de la Fed, les pressions s’accroissent pour que la politique monétaire soit normalisée. La question des effets secondaires des politiques monétaires non-conventionnelles sont mises en avant, comme les bulles immobilières. Si cette critique est parfaitement fondée, il convient également de prendre en compte l’équilibre politique qui empêchait au niveau du congrès de passer des mesures budgétaires et fiscales favorables à la croissance. Le durcissement de la politique monétaire se serait donc ajouté à une politique économique du gouvernement qui ne pouvait faciliter la reprise, au-delà du travail décisif qu’il avait mis en œuvre sur le système financier.

Pour défendre la nécessité de conserver une politique monétaire très souple, Janet Yellen a mis en avant les difficultés que cachait la chute du taux de chômage, avec la notion de sous-utilisation du travail, c’est-à-dire le phénomène de sous-emploi, de temps partiel contraint, de non-recherche d’emploi par découragement, etc… Cela conduisait à un constat plus sceptique quant à l’avancée de la reprise, tout comme la considération de l’inflation sous-jacente.

Suivant cette ligne d’analyse, Janet Yellen a pu adapter le rythme de réduction des achats de titres obligataires mais aussi celui de hausse, très progressif, du taux directeur. On peut décrire cette approche comme une forme d’ingénierie monétaire, qui ne permet pas de combler les véritables failles d’un système économique, mais dans une période de sortie de crise, ces critères sont d’une grande importance. Par ailleurs, la Fed a au même moment commencé à prendre en compte, de façon plus ou moins implicite, les remous que causait la perspective de sa normalisation monétaire sur le reste du monde, notamment sur un certain nombre de pays émergents qui avaient reçu un afflux massif de liquidités sous forme de prêts en dollars lorsqu’ils paraissaient infaillibles. On peut ainsi dire que Mme Yellen a permis à la reprise mondiale, aussi imparfaite, déséquilibrée et frustrante qu’elle soit, de suivre son cours.

Jean-Paul Betbeze : Le départ de Janet Yellen est évidemment politique. Janet Yellen, première femme à présider la Fed a, en effet, réussi sans encombre la sortie du quantitative easing de Ben Bernanke (Républicain reconduit à ce poste par Barack Obama). Ben Bernanke, qui avait (heureusement) travaillé sur la crise de 1929, a convaincu dans la crise des subprimes (crédits immobiliers très risqués,sans trop le dire), la Banque centrale américaine d’acheter les bons du trésor américain nés du creusement du déficit budgétaire américain. La Fed a ainsi acheté des tombereaux de bons du trésor à 10 ans, au moment où le déficit budgétaire dépassait 1400 milliards de dollars (2009-10-11). Ceci a permis aux taux de baisser et au dollar de tenir. C’est ainsi que la Fed a créé la monnaie finançant l’économie dans la crise, évitant le pire (1929) et permettant la reprise par la baisse des taux courts (0%) et longs (1,5%).

Mais il fallait en sortir doucement, donc baliser la normalisation (alias la hausse des taux) et surtout mettre la reprise économique à un bon niveau, par la réduction du taux de chômage.

En sortir doucement, c’est éviter le tantrum, la colère (comme pour les enfants) qui avait saisi les marchés financiers le 22 mai 2013. Alors, Ben Bernanke avait annoncé qu’il achèterait moins de bons du trésor et de titres hypothécaires. La bourse, qui adorait cette baisse des taux qui permettait plus de profit et de croissance, chute. Les taux longs montent dans le monde entier, surtout chez les pays émergents. La leçon est claire : les marchés aiment la pression baissière sur les taux longs, souhaitent qu’elle dure et que la normalisation soit graduelle.

Janet Yellen a retenu la leçon, d’autant qu’elle a une spécialité : le marché du travail (avec son époux, le Prix Nobel d’économie : George Akerloff). Elle va donc mener la normalisation en donnant aux marchés les outils qui permettront de comprendre sa démarche : la forward guidance. Janet Yellen exploite à fond son double mandat : l’inflation vers 2%, pas un problème(!) et la recherche du plein-emploi, un problème. Cette double recherche lui donne du temps pour continuer à acheter des bons du trésor, puis pour monter peu à peu ses taux. En effet, le taux de chômage baisse de 10% au pire de la crise jusqu’à 4,1% actuellement, en même temps que le taux d’emploi remonte de 64% avant la crise à 60,1% actuellement, en étant passé par 58% en 2010-2012. C’est bien ainsi que Janet Yellen réduit le slack, le sous-emploi, soit non seulement diminue le nombre de chômeurs, mais ramène des chômeurs vers le marché du travail, puis vers l’emploi. Ce résultat est d’autant plus remarquable que cette évolution ne fait pas trop monter, jusqu’à présent, les salaires et l’inflation. Janet Yellen a été « aidée » ici, non seulement par la concurrence mondiale, mais plus encore par la révolution technologique en cours. Elle fait pression sur les emplois moyennement qualifiés, crée aussi des emplois peu qualifiés, et bénéficie aux experts.